Suspenden clausura en la zona turística de Cuatrociénegas

SALTILLO, Coah., (apro) .- El lunes 30 por la tarde se reabrió el área usada por particulares para actividades de esparcimiento en el Río Mezquites, en el municipio de Cuatrociénegas que fue clausurada la semana pasada.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), llevó a cabo la clausura por supuestamente carecer de estudios de impacto ambiental en el área de las palapas, de acuerdo con lo dado a conocer por Armando de la Garza, secretario de la Asociación de Hoteles de Coahuila.

La dependencia federal no ha emitido comunicación oficial sobre lo ocurrido en el caso, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sí reportó un operativo especial en el municipio que derivó en la clausura de tres pozos de donde se extraía agua de manera ilícita y que dañaban la zona protegida.

El Grupo Hotelero 1800 emitió un comunicado en el que estableció que “el cabal cumplimiento a las normas legales, lo cual dio como resultado la apertura total de nuestros parques”.

La empresa puntualizó que se encuentran abiertos todos los parques: las dunas de yeso y las minas de mármol, además del Río Mezquites, sin precisar el motivo de la clausura y lo que debieron subsanar para lograr la reapertura.

“Esta resolución permite dar continuidad a la operación de nuestros parques. Reiteramos nuestro compromiso permanente con el cumplimiento de la ley y la preservación ambiental, principios que siempre han guiado nuestro actuar”.

Algunas publicaciones apuntaban que el motivo de la clausura fue la boda del influencer identificado como “Un Tal Fredo”, la cual fue realizada en las dunas de mármol, pero el monclovense desmintió en sus redes sociales que esto haya provocado la actuación de las autoridades federales.

Anteriormente, en el mes de febrero, en el lugar se clausuró un evento deportivo-comercial dentro del área de protección de flora y fauna, porque los organizadores no contaban con permisos ambientales obligatorios para realizar esas actividades dentro del Área Natural Protegida.