Terminó la búsqueda: Cecilia Flores dará sepultura a uno de sus hijos desaparecidos

HERMOSILLO, Son. (apro).- Uno de los hijos desaparecidos de Cecilia Flores Armenta, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, será sepultado después de siete años desde que fue secuestrado por un convoy del crimen organizado.

Desde entonces, su madre y su hermana vivían en situación de luto, aunque con la esperanza de encontrar a Marco Antonio con vida, pero este martes la fiscalía de Sonora confirmó de manera oficial que no será así.

“Yo desde el momento que miré la dentadura supe que era mi hermano porque la tenía pequeña, parejita, muy parecida a la mía, pero la confirmación fue horas más tarde cuando encontramos la camisa que llevaba mi hermano cuando desapareció”, dijo a Proceso Milagros Valenzuela Flores, hija de Cecilia y hermana de Marco Antonio, luego de la noticia que la fiscalía les dio cerca de las 2 de la tarde de este martes.

La velación de Marco Antonio se llevará a cabo en Bahía de Kino, en la casa de Cecilia Flores, y se prolongará hasta el día miércoles. El entierro será el día jueves, en el panteón de la misma localidad. Después de ello, contó Milagros, se trasladará a Sinaloa para buscar a su otro hermano, Alejandro Guadalupe Flores Armenta, quien desapareció en 2015 en Los Mochis.

Las investigaciones de la fiscalía de Sonora, según su comunicado oficial, arrojaron que “el hallazgo de los restos óseos se registró el pasado 24 de marzo de 2026, durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por el Juez de Control en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, propiedad de un masculino ya finado, quien presuntamente participó en la desaparición de la víctima”.

En el lugar fueron encontrados 11 casquillos y la fiscalía ya identificó a “8 personas de interés”, de modo que serán llevados ante la ley “como probables responsables que llevaron al fallecimiento del perjudicado”.

En la zona donde Marco Antonio fue encontrado se han identificado múltiples fosas comunes relacionadas con actividades del crimen organizado. El último caso, detectado en enero de 2025 pero judicializado en octubre del mismo, concentraba los restos de 60 personas.