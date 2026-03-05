Confirman que cuerpo localizado en Coatetelco es Karol Toledo Gómez, alumna de la UAEM

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo de una mujer localizado en el municipio indígena de Coatetelco corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), campus Mazatepec, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 2 de marzo.

El hallazgo se registró la mañana de este jueves sobre la carretera Coatetelco-Miacatlán, a la altura de la zona conocida como Las Minas. Tras las diligencias realizadas en el lugar, la Fiscalía confirmó que el cuerpo pertenece a la estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

Diego Toledo Casillas, primo de Karol, indicó que la joven fue vista por última vez después de salir de clases.

Según el testimonio de algunas compañeras, ese día las autoridades universitarias habían decretado código rojo para priorizar la búsqueda de Kimberly Ramos, otra estudiante reportada como desaparecida.

Karol fue observada a unos 50 metros de la entrada principal del campus, en una esquina cercana a un Modelorama, poco después de las 11 de la mañana, luego de concluir un examen.

A través de sus redes sociales, Diego Toledo Casillas, primo de Karol Toledo Gómez, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que confirma el hallazgo del cuerpo de la joven y expresa la experiencia de su familia durante el proceso de búsqueda:

“No tengo las palabras adecuadas, o precisas para poder notificar la situación actual, nos encontramos esta ocasión de este lado, donde hay que aceptar la incertidumbre y la inconformidad de los resultados, reconocer y validar la información que circula, lamentablemente el cuerpo recuperado pertenece a quien en vida fue y seguirá siendo para nosotros Karol Toledo Gómez, mi prima hermana, quien hoy en día se encuentra del otro lado de este proceso de la vida”, escribió.

En su mensaje, Toledo Casillas también señaló la dificultad de enfrentar los comentarios externos y la falta de empatía: “No se imaginan la impotencia que vivimos como familia, lo que hemos lidiado con los comentarios de la gente que no nos conoce, y la falta de empatía con la que debemos muchas veces continuar por algunas personas”.

Asimismo, agradeció a quienes participaron en la búsqueda: “Estamos también agradecidos con las personas que se unieron a nuestro propósito de búsqueda para poder recuperar con vida a mi prima, y que nos acompañaron en esta travesía que para nada deseamos a ninguna persona”.

El familiar enfatizó que la lucha por justicia continuará: “Esta vez no se pudo, pero la lucha no va a terminar para nosotros, porque estamos seguros y nos demostraron que los buenos y los que queremos justicia somos más. Callamos por miedo, pero el miedo es más grande que ya no cabe en nuestra vida, ni en nuestro día a día. Exigimos a las autoridades que sus protocolos sean más eficientes y precisos, que no se haga omisión de la información que se les brinda y requerimos su trabajo y obligaciones para poder dar con los responsables”.

Finalmente, expresó un mensaje directo a Karol Toledo Gómez: “Hoy y siempre nos vas a hacer mucha falta. Esta lucha será por ti, por la justicia que tú y cada una de las víctimas merecen”.

En distintas redes sociales, compañeros, amigos, familiares y alumnos de distintos campus de la UAEM han expresado condolencias por Karol y se solidarizaron con su familia.

Previo a la confirmación de la Fiscalía, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec difundió en redes sociales una esquela en la que lamentó el fallecimiento de la estudiante y expresó solidaridad con su familia.

El hallazgo sin vida de Karol Toledo Gómez y Kimberly Ramos, estudiantes de la UAEM —la segunda desaparecida el 20 de febrero y localizada el lunes primero de marzo— mantiene de luto a la comunidad universitaria, que enfrenta una crisis de seguridad en prácticamente todos sus planteles. En este momento, estudiantes mantienen tomado el campus Chamilpa, el principal de la universidad, así como la rectoría, en protesta por la violencia que ha marcado a la institución, ocurrida a apenas tres días del 8 de marzo, fecha emblemática por la lucha por los derechos de las mujeres. El paro permanece tras la postura de la rectora Viridiana León Hernández de romper el diálogo de manera permanente.

Toda esta semana, los casos de Karol y Kimberly han sido el eje de marchas y protestas de la comunidad universitaria en distintas partes de la entidad, especialmente en Cuernavaca y Mazatepec. Las manifestaciones denunciado las deficiencias en la seguridad de los planteles y la multiplicidad de violencias que enfrentan las estudiantes, tanto de parte de compañeros como de trabajadores y docentes.