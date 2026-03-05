Dejan cabeza de cerdo y mensaje amenazante contra funcionario de BC

Policías en el lugar donde fue encontrada la cabeza de cerdo. Foto: Redes sociales

ENSENADA, BC (apro).- Una cabeza de puerco cercenada, así como un mensaje intimidatorio contra un funcionario del gobierno de Baja California, fueron dejados este jueves 5 de marzo frente a las instalaciones del organismo operador del agua en el municipio de Mexicali.

Lo anterior generó una movilización policial en la colonia Prohogar, en dicha ciudad fronteriza, luego de un reporte generado pasadas las 06:00 horas sobre el hallazgo en el cruce de la calle Río Culiacán y avenida González Ortega, frente al Departamento de Bienes y Servicios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).

Conforme documentó la prensa local, la parte animal estaba dentro de una bolsa de tela negra, junto con una cartulina en la que se pudo leer el texto: “Francisco Bájale de Huevos! Relájate!”.

Trascendió que la persona a la que estaba dirigida es un encargado de área y que, posiblemente, se trate de un conflicto laboral, pero esto no fue confirmado.

La amenaza se suma a la ocurrida el pasado jueves 12 de febrero, luego de que fue atacado un negocio de Armando Carrasco López, director de la paraestatal.

Ese día, fue incendiado un “food truck” instalado afuera de las oficinas indicadas, además de que le dejaron una “narcomanta”.

“Armando Carrasco pediste muchos favores y te hiciste pendejo. Aguanta la ve…”, según fue documentado; dicho mensaje fue firmado con las siglas CJNG, en presunta alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación.