Fiscalía de Guanajuato entrega los restos de un joven a la familia equivocada

La Fiscalía General de Guanajuato. Foto: Fiscalía General del Estado de Guanajuato

VALLE DE SANTIAGO, Gto., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) entregó a una familia equivocada el cuerpo de Francisco, quien fue localizado sin vida el 3 de julio de 2025. Ocho meses después, tras confirmarse su verdadera identidad mediante pruebas de ADN, un juez ordenó la exhumación para que sus familiares pudieran recuperarlo.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía estatal reconoció el error y anunció el inicio de una investigación para determinar si existe responsabilidad por parte de servidores públicos que participaron en la entrega de los restos.

No obstante, también señaló que la confusión se originó cuando un hombre aseguró identificar a la víctima como su hijo; sin embargo, tres días después regresó a las instalaciones de la institución para informar que lo había localizado con vida.

La dependencia encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste explicó que el 3 de julio de 2025 fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera Uriangato-Valle de Santiago. Un día después, un hombre acudió a las autoridades y afirmó reconocer plenamente el cuerpo “a partir de las características físicas observadas en las imágenes”.

Tres días más tarde, el mismo hombre volvió a las instalaciones de la Fiscalía para informar que su hijo se encontraba con vida y que el reconocimiento realizado previamente había sido un error.

“Acudió nuevamente ante la autoridad ministerial para informar que su hijo se encontraba con vida y que el reconocimiento realizado previamente había sido un error, motivado por la desesperación y el estado emocional que atravesaba en ese momento”, señaló la Fiscalía.

Tras recibir el aviso, la institución confirmó que la persona que había sido identificada como fallecida estaba con vida, por lo que continuó con las investigaciones para determinar la verdadera identidad del cuerpo localizado.

Posteriormente, mediante trabajos científicos y pruebas de ADN, se logró identificar a la víctima como Francisco, tras la confronta genética con muestras proporcionadas por su madre y su hermano.

Una vez confirmada la identidad, la Fiscalía solicitó la autorización judicial para exhumar el cuerpo, diligencia que se llevó a cabo el pasado 3 de marzo.

“La Fiscalía General del Estado ha actuado en todo momento conforme a los procedimientos legales y periciales establecidos, y el reconocimiento familiar constituye uno de los mecanismos previstos dentro de los procesos de identificación, el cual puede verse afectado por circunstancias emocionales en contextos de alta carga humana”, indicó la institución en el comunicado.

De acuerdo con reportes periodísticos, el 3 de julio de 2025, automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos bolsas negras de plástico a un costado de la carretera Uriangato-Valle de Santiago. Al llegar al lugar, elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional confirmaron que en su interior se encontraban restos humanos correspondientes a un hombre.

No es la primera ocasión en que la FGE enfrenta cuestionamientos por la entrega errónea de restos. Hace unos meses, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió recomendaciones a la institución luego de que se exhumaran los restos de Dulce, cinco años después de haber sido entregados a su madre, sin autorización de la familia.

El argumento de la autoridad fue que los restos entregados inicialmente no correspondían a la víctima.