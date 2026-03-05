Gusano barrenador se expande en Tamaulipas; reportan casos en 11 municipios

Ganado en riesgo de contaminarse con el gusano barrenador. Foto: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).– El número de casos de gusano barrenador del ganado continúa incrementándose en Tamaulipas, donde ya se han confirmado 19 registros distribuidos en 11 municipios de la entidad, de acuerdo con el más reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Según el reporte sanitario, el municipio de Aldama concentra el mayor número de casos con tres registros confirmados. En tanto, los municipios de Casas, El Mante, González, Ocampo y Ciudad Victoria reportan dos casos cada uno.

Asimismo, con un caso confirmado se encuentran Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, Hidalgo, Nuevo Morelos y Xicoténcatl.

Las autoridades sanitarias también confirmaron la presencia del parásito en animales domésticos, específicamente en perros detectados en Altamira, El Mante y Ciudad Victoria. Esta situación ha generado alertas debido a que el gusano barrenador puede desarrollarse en cualquier animal que presente heridas abiertas.

Ante este panorama, las autoridades han exhortado a ganaderos y propietarios de animales domésticos a revisar constantemente a sus ejemplares y atender de inmediato cualquier lesión, ya que la mosca responsable de esta plaga deposita sus larvas en heridas expuestas.

A nivel nacional, el reporte de Senasica indica que existen 995 casos activos, lo que refleja la expansión de esta plaga en distintas regiones del país.

Mientras tanto, brigadas sanitarias continúan realizando acciones de vigilancia epidemiológica, inspección de animales y labores de prevención, principalmente en comunidades rurales y zonas con actividad ganadera.