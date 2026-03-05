Rancho Izaguirre fue usado para adiestramiento de personas reclutadas a la fuerza: FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el inmueble era utilizado por la delincuencia organizada como lugar de adiestramiento forzoso y que han sido detenidas 47 personas probablemente relacionadas con el mismo.

A través de un comunicado, la FGR indicó que el lugar tenía un área simulada como casa táctica para realizar simulaciones de cobertura, movimiento y generación de reacción.

“Las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, afirmó.

“En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”.

Añadió que, al momento han sido detenidas 47 personas, cuya situación jurídica no precisó, y tiene pendientes de cumplimentar otras órdenes de aprehensión.

La FGR detalló que en el lugar fueron hallados dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir, entre otros objetos que están siendo procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense y el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.

“A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención”, apuntó.

“Sobre los fragmentos de restos óseos se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos”.