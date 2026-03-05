Sinaloa registra la primera muerte por sarampión

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en el estado; se trata de una mujer de 34 años quien, según la dependencia, no contaba con antecedentes de vacuna.

El caso fue identificado debido a que el hijo de la menor de la mujer adquirió la enfermedad, paciente de un año de edad.

El titular de Salud, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la paciente presentaba diagnóstico previo de diabetes, lo que provocó una descompensación diabética que requirió hospitalización.

Posteriormente desarrolló sarampión, lo cual complicó su estado de salud para finalmente fallecer.

Hasta el 15 de febrero, Sinaloa se ubicaba en el tercer sitio a nivel nacional con más pacientes de la enfermedad con 244 casos, aunque actualmente Salud Sinaloa tiene registrados 192 casos, la mayoría en el sur del estado.

La tasa de incidencia del sarampión en Sinaloa ha mostrado un aumento con respecto al año pasado. En 2025 la tasa era de 2.75 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2026 ha escalado a 6.42.