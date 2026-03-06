Capturan a "El Caleto" por el feminicidio de su madre en Champotón

CHAMPOTÓN, Camp. (apro).- Nelly, una mujer adulta mayor, fue víctima de feminicidio la noche de este jueves en el municipio de Champotón, Campeche. El presunto responsable del crimen fue identificado como su propio hijo, Carlos “N” alias “El Caleto”, quien fue arrestado gracias a la oportuna intervención de la Red Vecinal y la policía estatal.

El crimen de género ocurrió en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle 36, entre 31A y 27 de la colonia San Patricio. Según testimonios, los gritos de auxilio de doña Nelly alertaron a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades ante la urgencia de la situación.

Antecedentes de violencia

Información preliminar proporcionada por fuentes cercanas a la familia señala que, al momento de cometer la agresión, “El Caleto” se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas. Asimismo, habitantes de la zona advirtieron que el maltrato por parte del hombre de 39 años hacia su madre era una situación constante.

Incluso, testigos relataron que días previos al suceso escucharon cómo el agresor amenazó de muerte a la adulta mayor. Doña Nelly compartía la vivienda con su hijo y su hermano Melino, tío del ahora detenido.

Intervención policial

El presunto culpable habría utilizado un arma punzocortante para privar de la vida a su madre. De acuerdo con un comunicado oficial de la Policía de Campeche, al momento de ingresar al predio, los paramédicos confirmaron que Nelly ya no presentaba signos vitales.

Al lugar del siniestro acudieron agentes de la policía estatal y peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones. Carlos “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso legal por el delito de feminicidio.