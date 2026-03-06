Detienen a policías de la Guardia Estatal en Reynosa por presunta extorsión. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps. (apro).- Elementos de la Guardia Estatal fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tras ser señalados por su presunta participación en un caso de extorsión en el municipio de Reynosa.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que la detención de los agentes se realizó en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se señalaba que policías, que se trasladaban en dos patrullas tipo CRP, intentaron extorsionar a un ciudadano.

Tras su detención, los elementos fueron turnados a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía estatal, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el titular de Seguridad Pública señaló que este tipo de conductas salen a la luz cuando se trabaja en fortalecer y transformar las instituciones de seguridad.

Subrayó que dentro de la corporación no se tolerarán actos que traicionen la confianza de la ciudadanía, por lo que se continuará reforzando la supervisión interna y los mecanismos de control.

La noche del jueves trascendió de manera extraoficial la detención de varios policías estatales en Reynosa por presuntas irregularidades, versión que posteriormente fue confirmada por el propio secretario de Seguridad Pública del Estado.