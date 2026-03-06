Encuentran el cuerpo de un hombre flotando en canal de aguas negras en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN, Edomex (apro).- El cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado flotando en el canal de aguas negras La Compañía, a la altura del municipio de Chimalhuacán.

Carmen Zamora, fundadora de la Colectiva Feminista Ehécatl, advirtió que este afluente y el Canal de Cartagena, que cruzan municipios del oriente mexiquense, se han convertido en “fosas clandestinas en aguas residuales”.

El hallazgo quedó evidenciado cuando integrantes de la colectiva, que también realiza tareas de búsqueda, se dirigían a los juzgados de Neza Bordo a una audiencia por un caso de agresión sexual.

En las inmediaciones del canal detectaron una intensa movilización policiaca en la que participaban elementos de la Guardia Nacional y policías municipales de Chimalhuacán.

Al descender del vehículo en que se trasladaban, verificaron que dentro de las aguas negras del afluente flotaba boca abajo el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años que vestía sólo un bóxer negro tipo pants, con barba de candado, un tatuaje de San Judas Tadeo en el brazo derecho y otro en la pierna derecha con la leyenda “París” en rojo y blanco.

La activista recordó que no es la primera ocasión que se encuentran cuerpos o restos humanos dentro de este río y el Canal de Cartagena.

Carmen Zamora recordó que entre 2024 y 2025 la colectiva que encabeza realizó una búsqueda que duró cerca de un mes en el Canal La Compañía, donde encontraron restos óseos que podrían pertenecer a alrededor de 12 personas, mientras en 2025 revisaron el Canal de Cartagena, donde los restos encontrados podrían corresponder a 13 personas, incluido un bebé.

Por tanto, la fundadora de esta organización, que conforme a la Comisión Nacional de Búsqueda es la única del país que realiza su actividad en aguas residuales, advirtió que ambos canales de aguas negras se han convertido en “canales de la muerte, fosas clandestinas en aguas residuales”.