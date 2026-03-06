FGR aseguró 88 kilos de narcóticos en Centla, Tabasco. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un cargamento de 88 kilogramos de narcóticos fue asegurado en el municipio de Centla por autoridades federales, informó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

De acuerdo con el mandatario, el decomiso se realizó en el puerto de Frontera, donde también fue detenido el conductor del tractocamión que transportaba la droga.

El operativo fue llevado a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en la entidad, cuyos agentes aseguraron la unidad de carga y pusieron tanto al chofer como el vehículo a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y destino del cargamento.

En un mensaje difundido en redes sociales, May Rodríguez afirmó que en Tabasco “nadie está por encima de la ley”, y reiteró que en la entidad se mantiene una política de “cero impunidad”.