Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N” por feminicidio de Kimberly Joselin en Morelos

MORELOS (apro).- Este día, en Morelos un juez de control vinculó a proceso a Jared Alejandro “N” por su presunta relación con el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó que existen datos de prueba suficientes para que el imputado enfrente un proceso penal por este delito, por lo que ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba que, a consideración del juez, permiten establecer la probable participación del imputado en los hechos investigados, por lo que se resolvió su vinculación a proceso.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue reportada como desaparecida el 20 de febrero y su cuerpo fue localizado sin vida el 1 de marzo. La última vez que fue vista fue dentro de instalaciones del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lo cual posteriormente fue corroborado mediante imágenes de cámaras de vigilancia.

El 26 de febrero, familiares, amistades y compañeros de la joven realizaron una marcha para denunciar su desaparición y señalar dilaciones en el proceso de búsqueda. Tras la manifestación, las autoridades iniciaron acciones de búsqueda más amplias que derivaron, días después, en la localización del cuerpo en un predio de la zona boscosa de Chamilpa, a unos metros del campus de la máxima casa de estudios.

Horas después de concluida la audiencia, la Fiscalía General del Estado de Morelos difundió un posicionamiento público sobre la resolución judicial. En el mensaje, el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que el órgano autónomo obtuvo el auto de vinculación a proceso contra el imputado.

“Hoy dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia. Les informo que la Fiscalía General obtuvo este viernes 6 de marzo un auto de vinculación a proceso contra Jared Alejandro ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin”, expresó.

El fiscal añadió que las diligencias se realizaron con apoyo de instituciones que participan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y señaló que las acciones buscan responder a la exigencia de justicia planteada por la familia de la joven y por integrantes de la comunidad universitaria.

“Con hechos, estamos respondiendo a la familia y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, afirmó.

La Fiscalía General del Estado indicó que el proceso penal continuará conforme a las etapas previstas en la ley mientras se desarrolla la investigación complementaria del caso.