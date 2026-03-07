Ayuntamiento de Toluca vulneró derechos humanos en marcha del 2 de octubre de 2025: Codhem

Policías agreden a manifestantes durante la marcha del 2 de octubre de 2025 en Toluca, Estado de México. Foto: Capturas de video

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió dos recomendaciones al ayuntamiento de Toluca, tras acreditar que se violaron las garantías de sociedad civil y periodistas durante el enfrentamiento policiaco con manifestantes y reporteros que participaron o cubrían la marcha del 2 de octubre de 2025.

Resultado del operativo de contención policiaca en aquella fecha, al menos ocho reporteros resultaron agredidos, cinco estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fueron detenidos, se contabilizó una veintena de lesionados y una patrulla incendiada.

Los hechos ocurrieron en calles del centro de la capital mexiquense, cuando los policías establecieron una barrera de contención para impedir el avance de los manifestantes hacia Los Portales, donde se realizaban actividades de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique.

A partir de las investigaciones, la Codhem emitió las recomendaciones 01/2026 y 02/2026, ambas dirigidas al ayuntamiento de la capital mexiquense, al considerar que se vulneraron los derechos humanos a la manifestación pacífica, a la protección contra toda forma de violencia y a la libertad de expresión en el contexto del ejercicio periodístico.

Víctor Leopoldo Delgado Pérez, ombudsperson estatal, aclaró que estas resoluciones no pretenden desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio; por el contrario, dijo, deben concebirse como un instrumento indispensable en la sociedad democrática y el estado de derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad y apego a la normatividad en sus actuaciones, ajustándose a una perspectiva con enfoque de derechos humanos.

La primera visitadora general, Luz María Islas Colín, concluyó que elementos de seguridad pública municipal ejercieron actos de violencia en contra de cinco víctimas y con ello vulneraron sus derechos a la libertad de manifestación pacífica, la integridad y seguridad personal, y a no ser sometidos al uso desproporcionado de la fuerza pública.

Por tanto, el organismo defensor recomendó a las autoridades municipales tramitar la inscripción de las personas afectadas al Registro Estatal de Víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), para que accedan a los derechos y apoyos de ley, atención médica y psicológica, hasta su total rehabilitación.

El gobierno municipal además deberá realizar una planeación previa de sus operativos, atendiendo en todo momento la legalidad y el respeto a los derechos humanos; elaborar un protocolo de actuación que contemple la aplicación de la perspectiva de género, la protección de personas defensoras de derechos humanos, observadoras y periodistas, regular el uso de la fuerza y establecer mecanismos de control y rendición de cuentas.

También se le sugiere capacitar y formar en materia de derechos humanos a su personal para la gestión pacífica de conflictos, y anexar la recomendación a los expedientes de los policías responsables, entre otras.

En tanto, la Recomendación 02/2026 a cargo del segundo visitador general, Miguel Ángel Cruz Muciño, determinó violación a los derechos humanos de las personas periodistas, por acción y omisión de parte de elementos municipales de Toluca, específicamente a la protección contra toda forma de violencia y a la libertad de expresión.

Por tanto, adicionalmente el ayuntamiento deberá establecer la prohibición absoluta de obstaculización o incautación de material, el respeto a la no identificación formal, la aplicación de perspectiva de género, y reconocerá en su Bando municipal la vulnerabilidad del gremio periodístico y el valor de la libertad de expresión en todas sus vertientes.