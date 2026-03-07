Colectivo de mujeres protesta ante la Secretaría de Gobierno en Querétaro (Video)

QUERÉTARO, Qro. (apro)- Un grupo de mujeres de Querétaro, que se dijeron hartas de que les cierren las puertas en la Secretaría de Gobierno, que encabeza Eric Gudiño Torres, denunciaron violencia institucional, así como la intención de fragmentar su marcha del 8 de marzo.

La vocera del grupo Feminismo para Todas Mx, Diana Arlette Reséndiz Chávez, organización precursora de la marcha del 8 de marzo en Querétaro desde 2019, abrió de una patada una de las puertas de la Secretaría de Gobierno, que fueron entrecerradas durante su mitin.

“¡Nosotras somos capaces de abrir las puertas, eh!, ¡porque a nosotras no nos tienen que negar ni cerrar ninguna puerta!, ¡están para atendernos, no para reprimirnos!”, expresó ante mujeres de la Secretaría de Gobierno que se dedicaron a grabar a las mujeres durante su protesta.

Días antes, el secretario de Gobierno, encargado de la política interna en el estado, aseguró que mantenía diálogo constante con 15 colectivos, de cara a la movilización de este domingo por el Día Internacional de la Mujer.

“Hemos tenido ya reuniones de manera constante (…) Se juntaron varios colectivos y estamos hablando de más de 15 colectivos que estarán partiendo desde la alameda, que es el punto donde se están, están convocando”, declaró a la prensa el 19 de febrero.

Sin embargo, el lunes 02 de marzo, la agrupación Feminismo para Todas Mx, precursora y organizadora, al menos desde 2019, de las movilizaciones más numerosas por el 8M en la ciudad capital, realizó la protesta en la Secretaría de Gobierno y exhibieron una realidad diferente.

“¡Estamos hartas de que cierren la puerta y que no le den la cara a las mujeres y a las niñas violentadas en el estado! ¡Que salga Eric! ¡Que salga Gerardo (González Márquez)! y den la cara a las mujeres, que no se escondan tras otras mujeres y cierren las puertas, ¡porque es un espacio público y son servidores públicos que deben estar para el pueblo, no encerrados!”, expresó Cristina Elizabeth Pérez, de frente a las servidoras públicas que se colocaron frente a la puerta.

La integrante de la organización recriminó a las servidoras públicas que las grababan: “¿El año pasado qué hicieron?, el derrotero que tenemos, la salida que tenemos es memoria política, es un grito de justicia hacia todas estas madres y las mujeres, ¿y ustedes qué hicieron?, obstaculizar nuestra marcha, fragmentarla y tratar de suplantar todo nuestro trabajo, ¡eso es imperdonable!”.

La vocera de la organización, Diana Arlette Reséndiz Chávez, también aclaró en conferencia de prensa: “No somos parte de acuerdos institucionales, no hemos aceptado lineamientos para controlar la expresión de las mujeres, no somos cómplices de omisiones ni de simulaciones”.

Reséndiz Chávez añadió: “El secretario de Gobierno ha ejercido prácticas de descalificación, presión y violencia política, tanto en el espacio público como en el ámbito privado, hacia nuestra organización, hacia las mujeres que representamos, Feminismo para Todas Mx, y las mujeres que se organizan colectivamente con nosotras”.

El secretario de Gobierno confirmó que mujeres del gobierno “acompañarán” la marcha y negó revelar los nombres de las organizaciones de mujeres con las que dijo que se ha coordinado para la marcha que se tiene previsto realizar este domingo.

El funcionario dijo a medios que habrá marchas que partirán de diferentes puntos, no obstante, Feminismo para Todas Mx, confirmó que en su caso se reunirán en la Alameda Hidalgo a las 2 de la tarde, se organizarán en diversos bloques y partirán a las 4:30 de la tarde.

“Este es un claro ejemplo de cómo somos atendidas por la actual administración y les decimos nuevamente, fuerte y claro: ¡a nosotras no nos importan partidos!, ¡a nosotras no nos importan colores!; ¡a nosotras lo que nos importa es la vida y la dignidad de las mujeres!”, añadió Diana Arlette.