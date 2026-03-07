Despiden en Mazatepec a estudiante de la UAEM; persiste exigencia de justicia

MORELOS (apro).- Este sábado, familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós a Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien desapareció el 2 de marzo y fue localizada sin vida dos días después en Coatetelco. Su comunidad en Mazatepec exigió al gobierno de la gobernadora Margarita González Saravia que acelere las investigaciones, localice a los responsables y garantice justicia por su asesinato.

El sepelio se realizó en Mazatepec, de donde era originaria la joven. La familia recorrió junto con Karol las principales calles del municipio hasta llegar al panteón municipal Eterno Descanso. Acompañaron el féretro blanco portando flores. La consternación se hizo evidente entre los asistentes, ante la pérdida de una joven cuyos sueños, ilusiones y proyectos de vida quedaron truncados.

Karol fue vista por última vez a unos 50 metros de la entrada principal de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, plantel de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tras su desaparición, sus familiares presentaron una denuncia y se difundió una ficha de búsqueda. Estudiantes y habitantes de la región realizaron movilizaciones para exigir su localización.

Días después, el cuerpo de la joven fue hallado en la colonia El Muelle, en Coatetelco. Se inició la investigación correspondiente y, hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.

El caso coincidió con la localización sin vida de Kimberly Yoselin Ramos, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de la zona boscosa de la colonia Chamilpa, cerca del campus principal de la UAEM. Kimberly había sido reportada como desaparecida el 20 de febrero y fue localizada luego de que familiares y amigos realizaron una manifestación para exigir avances en su búsqueda.

Durante el funeral, familiares, compañeros universitarios y habitantes de Mazatepec reiteraron la exigencia de justicia y pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad. El reclamo se dirigió al gobierno encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.

Hasta este sábado, se cumplen seis días de movilizaciones de universitarios en distintos puntos del estado. En Cuernavaca, alumnos de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM se sumaron a la protesta para exigir justicia por Kimberly Ramos y Karol Toledo, víctimas de feminicidio.

Asimismo, el campus Chamilpa, sede principal de la UAEM, se mantiene tomado junto con la rectoría, en exigencia de que la rectora Viridiana Aydeé León Hernández atienda de manera seria la crisis de inseguridad que se vive en los planteles universitarios.