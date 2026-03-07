Destituyen a responsable de organizar taller “elaborar kit forense en caso de desaparición” en Oaxaca.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de una ola de indignación que generó la promoción de un taller para “elaborar kit forense en caso de desaparición”, que daría el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la alcaldesa Ana Cecilia Pérez Velásquez, destituyó a la responsable de organizar el evento, como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer.

El taller fue severamente criticado en redes sociales por colectivos feministas, colectivos de personas buscadoras y activistas de derechos humanos al considerar que normalizaba la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

En un comunicado divulgado en la página de Facebook del ayuntamiento ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Pérez Velásquez anunció “la separación inmediata del cargo de titular de la Instancia Municipal de la Juventud, Médico Keyla Karlet Calvo Vázquez”.

Surgida de las filas de Morena, la alcaldesa indicó que “ninguna acción que genere preocupación o que no se conduzca con el cuidado y la responsabilidad que exige el servico público será tolerado”.

Sin mencionar las características del taller ni por qué refrendaba su compromiso de “conducir el ejercicio público con responsabilidad, sensibilidad institucional y respeto hacia la ciudadanía”, la alcaldesa instruyó “fortalecer los mecanismos de supervisión y coordinación entre las áreas del ayuntamiento”.

Reiteró que actuará con “responsabilidad, transparencia y firmeza, privilegiando siempre el bienestar, la confianza y el respeto hacia la población de Santo Domingo Tehuantepec”.

En la misma página del ayuntamiento, la responsable del taller para elaborar el “kit forense”, Keyla Karlet Calvo Vázquez subió un video en el que ofreció “una disculpa pública sincera por el malestar que pudo generar la forma en que se comunicó esta actividad”.

En su mensaje de casi cuatro minutos, en el que estuvo acompañada por sus colaboradoras, la ex funcionaria reconoció que el tema es “sensible para muchas familias y que debe comunicarse siempre con mayor cuidado y respeto”.

Según Calvo Vázquez “la intención de esta iniciativa nunca fue trivializar ni faltar al respeto a las víctimas ni a sus familias”, empero reconoció que “el mensaje difundido no fue el adecuado”, de ahí que anunciaba la cancelación del taller y el retiro de la publicación.

En días previos una publicación en la página el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec generó indignación por la convocatoria al taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparición”, considerado como una actividad “en el marco del 8M”, y clasificada como una actividad que “se reserva como un espacio seguro y exclusivo para mujeres”.

El taller estaba programado para realizarse el viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde en Casa Guetiqui, mismo que fue cancelado ese mismo día.