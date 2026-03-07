Diputados afines a Morena en Quintana Roo preparan “Ley Mordaza” contra periodistas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Diputados locales afines a Morena en Quintana Roo presentaron una iniciativa que busca sancionar el uso de imágenes personales con fines de difusión y comercialización sin autorización; reforma al Código Civil estatal que diversos sectores han señalado pone en riesgo la actividad periodística.

La adición de ley está siendo impulsada por el morenista Ricardo Velazco Rodríguez, el petista Hugo Alday Nieto y la integrante del Verde, María José Osorio Rosas. La iniciativa ya se encuentra turnada a comisiones del Congreso de Quintana Roo para su análisis y probable aprobación.

Este sábado en un ejercicio de parlamento abierto celebrado en Playa del Carmen, donde sólo asistió la diputada Osorio Rosas, entre reclamos de diversos representantes de medios de comunicación, se solicitó bajar la iniciativa porque se pone en riesgo la labor informativa al ser susceptible de enfrentar demandas por uso de imagen, pues la reforma, se señaló, es ambigua.

Osorio Rosas es cuñada del excandidato priista a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, que estuvo varios meses en prisión por peculado.

La diputada el año pasado fue cuestionada, junto con otros actores políticos del partido oficial, por su participación en una cabalgata en Playa del Carmen donde un caballo sufrió un desplome ante las altas temperaturas que se registraban. La imagen de la legisladora fue exhibida en redes sociales cuando cabalgaba.

La reforma al Código Civil estatal contempla la adición de seis nuevos artículos, relacionados con el uso de la imagen personal.

La Barra de Abogados de Quintana Roo emitió un comunicado con el que aclara que la iniciativa busca proteger la imagen privada de las personas, pero ante la ambigüedad de su redacción se perfila a inhibir el ejercicio periodístico porque queda a la interpretación judicial el uso de la imagen pública.

La diputada Osorio Rosas se ofreció a bajar la iniciativa, pero no dio garantías de que los otros dos diputados impulsores acepten.

“No era algo dirigido a ustedes. Hoy reconocemos que los perjudica y por eso estoy aquí buscando una solución en conjunto”, dijo a los reporteros María José Osorio.