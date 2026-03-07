La guerra no es pintarrajear paredes, sino usar una prenda morada: Gladys Cortés, diputada morenista

La diputada morenista Gladys Cortés durante su discurso ante mujeres en Chilpancingo. . Foto: Captura de video

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La diputada local morenista, Gladys Cortés Genchi, afirmó que ahora la lucha ya no es andar pintando paredes ni gritando, sino ponerse una prenda morada.

"Ahorita la guerra ya no es de andar pintarrajeando paredes ni gritando. Hoy la guerra está en nosotros, porque yo me pongo una blusa morada, nos ponemos un vestido y decimos ahí va una que está luchando por una mujer", expresó.

La legisladora fue invitada a la exposición Mujeres Cósmicas realizada el viernes por la tarde en el museo universitario "José Juárez", de Chilpancingo, en el marco del 8M.

En su participación ante artistas, activistas y autoridades, Gladys Cortés quiso hacer un reconocimiento a mujeres mexicanas que han destacado en la política, la lucha social y la literatura a lo largo de la historia.

“La Corregida (Josefa Ortiz de Domínguez) quiso ser presidenta de México y no lo logró porque a lo mejor le faltó toda esa fuerza de las mujeres mexicanas Josefa y... Leona Vicario, la este... la que se vestía de monja (Sor Juana Inés de la Cruz)", trastabilló “y muchas que no las puedo mencionar a todas porque se van a sentir algunas si no las menciono”.

Dijo que esa fue la lucha de muchas mujeres que no alcanzaron cargos políticos como hoy.

"Claudia Sheinbaum Pardo llegó a ser la presidenta de México, pero no llegó sola, llegó con muchas mujeres como yo que hemos luchado”.

Luego se dirigió a las feministas, a aquellas guerreras y a las activistas.

"Esta es la lucha, aquí en Guerrero hoy tenemos a nuestra primera gobernadora, la maestra Evelyn Salgado".

Prosiguió su discurso:

"Antes, ¿quién te ponía el pie para no llegar?: Una mujer", se respondió.

"Las mujeres son las que ´ya viste manita que ta ta ta ta, es que no nos conviene ta to to to'. "Y los hombres ¿qué han hecho?, ¿cómo triunfaron? Aliándose, se hicieron aliados y conquistaron los pueblos".

Luego dijo que las violencias las están erradicando.

"Muchas violencias, porque tenemos infinidad de violencias, ahorita la violencia más fuerte ¿cuál es?: la violencia de las redes sociales. Ya no son los golpes, ya no son los gritos, bueno, sí existen, pero la violencia más fuerte ahorita son las redes sociales porque corren a la velocidad de la luz, son las más peligrosas".

Finalmente pidió llevar la "revolución del purpura y el morado" a las mujeres que están en la cárcel y en el mercado atendiendo un puesto porque "la economía no les alcanza".

Gladys Cortés, de acuerdo con su currículo, es militante de Morena, pero en la elección ocupó la candidatura a una diputación local que le correspondía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Representa a los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Juan R. Escudero y Las Vigas, de la región Costa Chica. Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero.

