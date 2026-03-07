Presunto "multiasesino" es abatido tras atrincherarse y disparar contra agentes en Hermosillo

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Decenas de patrullas de los tres niveles de gobierno se aglomeraron en el sur de Hermosillo durante la madrugada de este sábado, luego de un intento de cateo que terminó con un sospechoso abatido luego de que se atrincheró y abrió fuego contra los elementos de seguridad.

Se trató, según informes oficiales, del responsable de asesinar a un policía municipal en 2024 y, según fuentes extraoficiales, del asesino del hijo de la alcaldesa de Bacanora.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento Gala Residencial, ubicado al sur de la capital sonorense, cerca de las 23:00 horas del viernes 6 de marzo, aunque el abatimiento del presunto asesino, ya que se le buscaba, en primer lugar, para hacer cumplir una orden de aprehensión, se confirmó pasada la medianoche.

“Las acciones tácticas se realizaron al sur de la ciudad, donde se ejecutó una orden de cateo como parte de las diligencias ministeriales en curso. Durante el despliegue de la operación, el multiasesino responsable de diversos homicidios, que serán informados ampliamente a la opinión pública más adelante, opuso resistencia para evitar su captura disparando con un fusil de asalto e hiriendo a dos elementos policiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, los cuales se encuentran fuera de peligro y son atendidos en un hospital de la ciudad de Hermosillo, circunstancia por la cual dicho criminal fue neutralizado por las fuerzas del orden público,” indicó un comunicado girado por la Fscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) a la 1:21 de la madrugada de este sábado.

Uno de los momentos de mayor tensión acontecidos durante el operativo fue el lanzamiento de una granada de mano por parte del criminal, misma que para fortuna de los presentes, no hizo explosión.

Mientras esto ocurría, el ahora muerto, conocido como “El Pecas”, habría enviado múltiples mensajes por mensajería instantánea a sus vecinos para disculparse “por los daños a las casas”, y para asegurar que no se había entregado “a los ministeriales” por temor a ser ejecutado, por lo que solicitaba la presencia del Ejército mexicano para hacerlo.

Fue la propia Fiscalía quien afirmó que el abatido habría sido responsable del “homicidio registrado durante la edición de un evento masivo en octubre del 2024, así como en otro hecho violento ocurrido en fechas recientes”.

El mencionado homicidio sería el de José Luis Andrade Morales, policía municipal de Hermosillo, quien fue baleado junto con su compañero, José Ramón Bracamontes Velázquez, cuando realizaban labores de vigilancia en la tercera edición del Festival del Globo, organizado por el gobierno municipal, la noche del 19 de octubre.

Se trató de un caso rodeado de polémica debido a que la corporación municipal negó que el homicidio había sucedido en el lugar del festival, pero más tarde las autoridades del estado reconocieron que había elementos para suponer que el ahora finado escapó de aquel lugar gracias a la complicidad de elementos especiales de la policía municipal.

Esto luego de que circuló un video, presuntamente grabado por el asesino, en el que lanzaba acusaciones y pretendidas justificaciones de lo ocurrido.

Desde entonces, el caso había permanecido fuera del foco público, aunque informes extraoficiales –faltos de corroborar con las autoridades debido a los tiempos procesales– afirman que “El Pecas” habría sido quien abrió fuego contra la camioneta en la que viajaban Norma Alicia Biebrich Duarte, alcaldesa de Bacanora, y su hijo, quien murió en el lugar por las heridas de bala.

Dicho episodio, acontecido el 24 de febrero, se habría producido por un altercado de tránsito, según la información oficial, lo que desembocó en un ataque dirigido directamente al conductor de la camioneta. Esto, según los informes preliminares de las autoridades, da pie a descartar un ataque directo a la munícipe, aunque el caso se mantiene abierto.