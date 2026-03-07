Reportan segundo incendio en el pozo exploratorio Krem-1 de Pemex en Las Choapas

El incendio en el pozo de exploración de Pemex. Foto: Especial

LAS CHOAPAS, Ver. (apro).- En menos de 24 horas se registró un segundo incendio en el pozo exploratorio Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el ejido Constitución, en la zona rural del municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el incidente más reciente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del viernes, cuando se registró la ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación, lo que provocó el incendio del equipo instalado en el sitio.

La ignición se refiere al encendido repentino de un gas o combustible cuando entra en contacto con una fuente de calor, chispa o presión, lo que puede generar fuego o explosión.

Pemex informó que continúa atendiendo el incidente operativo en el pozo Krem-1, donde durante las actividades de perforación se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, por lo que el personal procedió a cerrarlo y canalizar el flujo hacia el sistema de quemador, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

La petrolera indicó que también detectó una fuga de gas en las conexiones superficiales de control, por lo que durante el día se realizaron trabajos para contenerla.

Posteriormente se registró la ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación, lo que generó el segundo incendio en el área del pozo.

La situación es atendida por personal técnico especializado y brigadas contraincendios de Pemex, quienes continúan realizando labores para evitar daños mayores.

Como medida preventiva, el personal que se encontraba laborando en la zona fue evacuado oportunamente, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni fallecidas.

Primer incendio ocurrió horas antes

El incidente ocurre horas después de que se registrara un primer incendio en el mismo pozo, provocado por una fuga en el cabezal de la instalación.

Pemex informó que la noche del jueves 5 de marzo se controló una fuga en el cabezal del pozo exploratorio Krem-1, la cual también derivó en un incendio.

En ese momento, el pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre y a desviar el flujo hacia el quemador, un sistema de seguridad instalado para este tipo de situaciones.

Al igual que en el segundo incidente, el personal fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas, además de que las autoridades indicaron que no existe riesgo para la población cercana.

En el sitio permanecen equipos técnicos y brigadas contraincendios de Pemex, con apoyo de autoridades estatales y municipales, para evaluar las condiciones del pozo y determinar las acciones a seguir.