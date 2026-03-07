Rescatan a 39 mujeres víctimas de explotación sexual en bar de Cancún

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Un total de 39 mujeres de diversas nacionalidades fueron rescatadas de un bar céntrico de Cancún, donde eran forzadas a prostituirse aprovechándose de su precaria situación económica y vulnerabilidad.

El giro comercial de nombre “La Envidia”, ubicado en la calle Margaritas, muy cerca del parque de las Palapas, del centro de dicha localidad turística, era donde las víctimas se encontraban.

De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, derivado de trabajos de investigación en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, se logró una orden de cateo al inmueble, que derivó en el rescate de 19 mujeres de nacionalidad cubana, 14 mexicanas, tres colombianas, dos venezolanas y una hondureña.

Asimismo, se aseguró dinero en efectivo en moneda nacional y dólares americanos, junto con otros artículos utilizados para explotar a las víctimas.

Según el boletín oficial enviado por la representación social, las mujeres eran contratadas como meseras, aunque luego les decían que debían cobrar 500 pesos a los clientes por copa al acompañarlas, de quienes podían recibir tocamientos en sus cuerpos.

“El lugar cuenta con cuatro cubículos para bailes privados, por los que cobraban entre 200 y 500 pesos, dependiendo de la chica. Asimismo, las trabajadoras ofrecían ir a otro privado mediante el pago de mil 800 pesos, en el lugar les daban una botella de licor y establecían el precio por los servicios sexuales (sic)", informó la Fiscalía de Quintana Roo.

Pese al aseguramiento del inmueble, que apunta al delito de trata en su modalidad de explotación sexual, el órgano procurador de justicia no reportó la detención de ninguna persona por el ilícito.

En los últimos meses la Fiscalía de Quintana Roo, en conjunto con otras autoridades, ha realizado cateos y rescate de mujeres nacionales y extranjeras, principalmente en Cancún y Playa del Carmen.