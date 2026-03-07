Sujetos armados despojan de su camioneta a familia en gasolinera de Tihuatlán, Veracruz (Video)

Sujetos armados despojan a familia de su camioneta en Veracruz. Foto: Especial

XALAPA, Ver., (apro) .- Una camioneta fue robada con violencia por sujetos armados en una gasolinera ubicada en el acceso al municipio de Tihuatlán, sobre la carretera Poza Rica-Tihuatlán -al norte de Veracruz-, cuando una familia se encontraba cargando combustible.

En un video de los hechos se observa que varios hombres armados descendieron de otro vehículo y se aproximaron a la unidad portando armas largas. Los agresores obligaron a los ocupantes —entre ellos menores de edad— a descender de la camioneta mientras revisaban el vehículo.

Durante el asalto, los pasajeros fueron amenazados con armas de fuego, lo que provocó que algunos de ellos sufrieran crisis nerviosa.

Posteriormente, los responsables se apoderaron de una Honda CR-V color rojo, modelo 2014, y escaparon del lugar tanto en la camioneta robada como en otra unidad blanca en la que habían llegado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), logró recuperar el vehículo como resultado de acciones de investigación y búsqueda.

El hallazgo ocurrió en la colonia El Mirador, en el municipio de Cerro Azul, donde la unidad fue localizada abandonada.

La Fiscalía confirmó la veracidad del video e informó que por estos hechos se integró la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo de vehículo en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tihuatlán.

Las autoridades indicaron que se realizan las diligencias necesarias para devolver la unidad a su legítimo propietario, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.