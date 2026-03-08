Acusan a diputado del PT por deuda alimentaria, violencia vicaria y compra de jueces

ECATEPEC, Edomex. (apro).- Integrantes de colectivas feministas de Ecatepec exigieron el desafuero del diputado local del Partido del Trabajo (PT) Isaac Josué Hernández Méndez, tras acusarlo de ser deudor alimentario desde hace ocho años, ejercer violencia vicaria para quedarse con la custodia de dos hijos, amenazar a su expareja y comprar jueces familiares de este municipio.

Los señalamientos se realizaron este domingo durante la marcha del #8M en esa demarcación.

En el contingente participó Fernanda de la Rosa, expareja del legislador, quien denunció que desde hace ocho años el diputado local no le otorga la pensión alimenticia para sus dos hijos.

También acusó que Hernández Méndez utiliza su cargo político para entorpecer el proceso en los juzgados familiares con influyentismo y evitar resoluciones sobre la pensión alimenticia.

Fernanda de la Rosa señaló que también es víctima de violencia vicaria, pues el congresista ha puesto en su contra a una de sus hijas y busca quedarse con la custodia de los dos hijos en común, por lo que incluso la ha amenazado de muerte para que retire las demandas.

“El niño menor está conmigo, pero al diputado le han dado todas las facilidades, el mismo sistema que utilizó para llevarse a mi hija, quiere hacer lo mismo con el más pequeño, lo denuncio, no le hacen nada por ser diputado del PT y dice que tiene comprados a los jueces; Isaac Hernández Méndez, eres un deudor alimentario y no das lo que por derecho corresponde a tus hijos”, acusó la mujer.

Por estos hechos, las manifestantes solicitaron el desafuero de Isaac Hernández y pidieron que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez revise las resoluciones de los jueces familiares que solapan a deudores alimentarios y violentadores.

“A través de mi abogada hemos recibido amenazas de que dejemos esto en paz, incluso me ha dicho que va a ganar por qué tiene comprados a los jueces de Ecatepec, y ello se ha visto muy evidente porque todas las determinaciones que han dado los jueces siempre han sido a favor del señor, tan es así que mi hija se encuentra actualmente con él”, detalló De la Rosa.

Enfatizó que teme por su vida; sin embargo, aseguró que va a luchar hasta que se haga justicia para ella y sus hijos, y responsabilizó al diputado local por cualquier agresión en su contra.