Cientos de mujeres salen a protestar en Culiacán por la violencia y por la defensa de sus derechos. Foto: Aarón Ibarra

CULIACÁN, Sin. (apro).- Las mujeres de la ciudad con la tasa las alta de feminicidios a nivel nacional en 2025 salieron a protestar por la violencia y por la defensa de sus derechos.

La marcha partió del Ayuntamiento de Culiacán cuyas paredes blancas tiñeron de pintura rosa en protesta por las más de 100 mujeres asesinadas en 2025 y los más de 12 feminicidios registrados en los primeros dos meses de este año.

La violencia contra las mujeres dejó seis feminicidios en Culiacán de los ocho reportados en el estado, mientras que febrero acumuló otros cuatro casos y todos en la capital.

En2025 Sinaloa tuvo la tasa de feminicidios más alta a nivel nacional con 4.44 casos por cada 100 mil mujeres, superando a Morelos con 3.43 y Chihuahua con 2.49 por cada 100 mil mujeres.

Según datos del Consejo Estatal de Seguridad (CESP) la forma de comisión de los 73 feminicidios del año pasado en Sinaloa, 58 de ellos fueron con arma de fuego (79.45 por ciento), cinco con asfixia (6.8 por ciento), tres con arma blanca (4.10 por ciento), tres con contusiones (4.10 por ciento), dos calcinadas (2.7por ciento), una cuyas causas no fueron determinadas y una por estrangulación.

La marcha en la capital estuvo llena de consignas, pero sin agresiones hacia las manifestantes quienes culminaron su protesta en la explanada del Palacio de gobierno en donde también realizaron pintas y pegas de cartelones por la violencia hacia las mujeres.

En la explanada la congregación de mujeres lanzó consignas en contra del gobernador Rubén Rocha Moya con gritos como “Rocha da la cara” y “Fuera Rocha, fuera Rocha” mientras colocaban mantas con rostros de mujeres desaparecidas y de mujeres víctimas de feminicidio en el estado.