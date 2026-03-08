Contratista de Pemex está detrás de lujosa fiesta de XV años amenizada por Belinda y J. Balvin en Tabasco (Video)

La cantante belinda en la fiesta de XV años de la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas. Foto: Captura de pantalla Facebook Antonio Tizoc

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La fiesta de XV años de Mafer, realizada este sábado en la capital de Tabasco y cuyo costo ha sido estimado en alrededor de 45 millones de pesos, sacó a relucir que el padre de la quinceañera, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, no sólo forma parte de la cartera de contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que también mantiene relaciones con políticos tabasqueños y que en su momento fue vinculado con el fraude conocido como la Estafa Maestra.

El festejo, realizado en Villahermosa y que se volvió viral por la ostentación —al presentarse artistas de proyección internacional como Belinda y J Balvin, en un programa conducido por Galilea Montijo— provocó que en las últimas horas la conversación pública coloque nuevamente a Tabasco, tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la discusión nacional por un hecho que contrasta con el discurso gubernamental de la “austeridad republicana”.

Guerrero Rojas aparece en documentos oficiales como accionista de Petroservicios Integrales México S.A. de C.V. (Pimex), compañía dedicada al sector petrolero.

En esa empresa figura como socio del exdiputado local y exalcalde de Comalcalco, Héctor Peralta Grappin, quien gobernó ese municipio por el PRD y busca nuevamente competir por el ayuntamiento en 2027.

Como presidente municipal, el perredista fue cuestionado luego de que su cuenta pública fuera reprobada por el Congreso local.

Como parte del PRD de la época en que este partido era lopezobradorista, Grappin participaba dentro de la corriente del ahora senador Adán Augusto López Hernández, aunque cuando se fundó Morena, el ex edil de Comalcalco no quiso migrar con López Hernández.

La “Estafa Maestra”

Además, Guerrero Rojas fue directivo del Instituto Tecnológico de Comalcalco durante el periodo en el que se descubrió la Estafa Maestra, esquema que consistió en que instituciones de educación superior firmaran convenios con dependencias federales que posteriormente fueron señalados dentro de un mecanismo de desvío de recursos a empresas fantasma.

De acuerdo con versiones de la prensa estatal, el Tecnológico de Comalcalco participó en contratos con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2015 y 2016.

En ese caso, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación observaron que de dichos convenios se habrían desviado al menos 168 millones de pesos a través de empresas subcontratadas que no acreditaron la realización de los servicios.

Asimismo, se tiene conocimiento de que el padre de la quinceañera fue demandado por Pemex Exploración y Producción, aunque hasta ahora no se han dado a conocer los detalles del litigio.

El festejo realizado en la entidad natal de López Obrador desató indignación social por el calibre del gasto y la participación de artistas de renombre, lo que derivó en cuestionamientos sobre el origen de los recursos y el perfil empresarial de la familia organizadora.