IEC frena propaganda de Morena en Coahuila por realizan actos anticipados de campaña

SALTILLO, Coah. (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila ordenó al partido Morena retirar propaganda difundida en 11 de los 16 distritos locales donde existe un solo aspirante registrado, ya que en esos casos no está permitido realizar actos de precampaña. La propaganda incluyó el manejo de la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La comisión realizó una sesión extraordinaria donde abordó la denuncia del Partido Acción Nacional (PAN), en la cual se asegura que los y las aspirantes a las candidaturas por las diputaciones locales por Morena, realizan actos anticipados de campaña. Entre los sancionados se encuentran los actuales legisladores locales, Alberto Hurtado y Antonio Atollini, así como la regidora e influencer, Alejandra Salazar.

En un comunicado, el organismo electoral señaló la disposición obedece a que dichas publicaciones vulneran “alguno de los bienes jurídicos tutelados, pues las precampañas se deben ceñir a las reglas previstas en el Código Electoral de Coahuila”.

La denuncia del PAN quedó dentro del expediente DEAJ/PES/003/2026.

De acuerdo con la comisión, los morenistas violaron “la prohibición de realizar actos de precampaña en el caso de precandidaturas únicas y las reglas de propaganda electoral, así como de los principios de equidad e imparcialidad por el uso indebido de la figura presidencial y de los principios electorales de equidad e igualdad en la contienda electoral”, subraya el comunicado

El órgano electoral señala que también incurrió en la simulación del proceso interno del partido, puesto que son precandidaturas únicas que se encuentran realizando propaganda electoral mediante la difusión de su imagen, lo que contraviene la normativa electoral local.