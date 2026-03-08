Lanzan gas desde la Fiscalía de Puebla contra feministas (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- Las movilizaciones por el 8M en esta ciudad concluyeron con disturbios, luego de que policías antimotines lanzaron un gas, que se asegura era polvo extintor, contra feministas que se manifestaban a las afueras de la Fiscalía General del Estado y en respuesta, éstas empezaron a quemar las cartulinas con consignas que habían colocado afuera del edificio.

Aunque la autoridad emitió un comunicado en el que asegura que tuvieron que usar el polvo extintor porque las participantes en la protesta empezaron a quemar cartulinas, los videos divulgados por medios de comunicación y por las propias colectivas demuestran que los hechos no fueron en ese orden.

Las imágenes ponen en claro que cuando los gases son disparados, al menos en tres ocasiones, desde el interior de la Fiscalía contra las feministas, no había iniciado ningún fuego en los alrededores del edificio.

#8M2026 Desde el interior de la Fiscalía de Puebla arrojan gases lacrimógenos contra las manifestantes y la prensa poblana. Realizaron al menos tres descargas para dispersar al contingente que se manifiesta este #8MPuebla.





Luego de que más de 5 mil mujeres marcharon por las calles de Puebla, una de las últimas movilizaciones fue la llamada Latido Común, cuyas participantes se colocaron frente a la FGEP y lograron por algunos segundos abrir el portón principal del edificio. Aunque no ingresaron, sí lanzaron piedras, hicieron pintas y colocaron mantas y carteles en repudio a la actuación de la autoridad

Luego, cuando varias estaban frente a la reja, policías antimotines lanzaron un gas, pese a la presencia de menores de edad en la manifestación. Esto obligó a que se dispersaran de la entrada y después algunas de ellas regresaron y empezaron a quemar las cartulinas que antes habían colocado en la barda y el barandal.

Pese a que estos hechos fueron atestiguados por medios de comunicación, la FGEP emitió un comunicado en el que asegura que el material lanzado contra las mujeres fue polvo extintor y que tuvo que usarse “exclusivamente” para apagar las cartulinas incendiadas.

Colectivas feministas señalaron que el "polvo de extintor"arrojado durante la marcha del #8M haya sido para sofocar el fuego de carteles como dijo la Fiscalía General del Estado de Puebla.



A través de videos, comenzaron a rechazar esa versión.





“Durante la concentración, algunas cartulinas colocadas frente a las instalaciones comenzaron a incendiarse, por lo que con el objetivo de evitar riesgos para las propias manifestantes y las personas presentes se utilizó polvo extintor para sofocar el fuego”, sostuvo.

“La Fiscalía precisa que en ningún momento se empleó otro tipo de sustancia ni acción que pusiera en riesgo a las manifestantes, la intervención se limitó exclusivamente a apagar las cartulinas que se encontraban en combustión”.