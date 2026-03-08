Ratifican prisión a funcionaria de Monterrey por extorsión y falsedad en declaraciones. Foto: Cortesía: Deparatamento de prensa

NUEVO LEÓN (apro).- El sábado 7 de marzo un juez federal ratificó la prisión preventiva para la funcionaria del municipio de Monterrey, Karina “N” y otras dos personas por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones, derivado de la denuncia presentada por el senador Waldo Fernández.

“Hoy quedó muy claro que mi nombre está limpio. Hoy quedó muy claro que pudimos acreditar lo que sucedió, es por eso que ahora dejo este caso en manos de mis abogados”, declaró Fernández al término de la audiencia.

Junto a Karina “N”, permanecerán internados en un centro de reinserción social, Débora “N” y Gustavo “N”, imputados en el caso, quienes al igual que la funcionaria, solicitaron un acuerdo reparatorio.

“Le manifestamos que sí estamos dispuestos a llegar a un acuerdo reparatorio y el juez determina la audiencia para llegar a esa conclusión”, detalló Fernández.

El senador explicó que se estableció que el 26 de marzo se realizará la audiencia para determinar la reparación del daño como juicio alternativo y que las tres se tienen que disculparse, pues buscaban dañar su imagen.

Descartó que se trate de un tema monetario, pero aclaró que si se determina que haya un pago como parte del proceso, destinará el recurso a organizaciones de la sociedad civil que traten temas de violencia contra la mujer.

“No es un asunto patrimonial, el asunto patrimonial lo estamos valorando, y si es así, sería donar ese dinero a una fundación benéfica que tenga que ver con el tema de mujeres, de violencia hacia ellas y, en caso de que no estén en condiciones para eso, sería algo simbólico”, comentó.

Karina “N”, Débora “N” y Gustavo “N” fueron detenidos el primero de marzo por la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de una denuncia de Fernández, quien dijo que hace más de un año fue acusado falsamente de violación en “montaje” realizado por los hoy imputados, como parte de una guerra sucia política.

Este mismo sábado medios de comunicación difundieron un comunicado supuestamente difundido por la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, en el que se disculpa con el senador, con su familia y con la sociedad en general.

“Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días consideró importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal, como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno.

“Quiero manifestar con claridad que lamento profundamente las circunstancias que dieron origen a esta situación. Al mismo tiempo, considero importante señalar que en torno a este tema se han difundido diversas versiones y señalamientos que no siempre reflejan lo sucedido. Por eso reitero mi disposición para colaborar en todo aquello que resulte necesario con la convicción de que los hechos deberán esclarecerse previamente a través de las vías institucionales correspondientes”, externó Karina “N” en un comunicado.

Y descartó que haya ejercido algún tipo de solicitud favor o presión hacia instituciones o autoridades.

Fernández confirmó la información a los medios de comunicación y dijo que faltan las otras dos personas que también tendrían que hacer lo propio y agregó que el proceso continúa abierto y serán sus abogados quienes den seguimiento puntual al caso.