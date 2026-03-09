Campeche: denuncian detención arbitraria de 14 personas en la marcha del 8M (Video)

SAN FRANCISCO, Campeche (apro).- Durante la protesta del Día Internacional de la Mujer (8M) en San Francisco de Campeche, se denunció la detención arbitraria de 14 personas que presuntamente agredieron a policías estatales —antimotines— que resguardaban el Palacio de Gobierno del contingente feminista.

La marcha feminista tuvo como punto de reunión el Parque San Martín a las 5:30 de la tarde; las más de 300 mujeres que se sumaron caminaron hasta el Palacio de Gobierno del Estado. A las puertas del recinto exigieron seguridad y justicia para las mujeres víctimas de violencia de género.

Con una pancarta que rezaba “Gobierno Misógino”, reclamaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la falta de seguridad y la impunidad en la que viven las mujeres campechanas.

Al grito de “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, las manifestantes intentaron prender fuego frente a las puertas del recinto del Poder Ejecutivo y en los escudos de las policías estatales para que éstas se replegaran; el fuego fue sofocado por otros elementos que se encontraban en el lugar con extintores.

Al término de la protesta se reportaron detenciones en diversos puntos de la ciudad, como la calle 59. Las personas detenidas, en su mayoría mujeres, fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado (FGECAM). La lista es la siguiente:

Ana Belén García Gutiérrez

José Ismael Pacheco López

Betsabe Chino Delgado

Arizbeth Castro

Arantza Castro

Dayana Madahi Vidal Corcuera

Lady Jeanette Sosa Sarmiento

Marian González Calderon

Michelle Ruiz

Indra Ordaz

Yahari Brito Brito

Carolina Ortega

Esli Romero Flores

Layda Sansores: “se procederá conforme a la ley”

Previamente, la gobernadora Layda Sansores se pronunció en redes sociales y advirtió que se trató de actos criminales que no representan a las mujeres. “Estos hechos no representan la causa legítima de las mujeres. Las personas involucradas ya han sido identificadas y algunas están vinculadas a grupos políticos. Se presentarán las denuncias correspondientes y se procederá conforme a la ley”, expuso en Facebook.

No estamos de acuerdo con esta agresión de carácter criminal. Durante las movilizaciones del 8 de marzo se registraron actos violentos en los que incluso se intentó prender fuego a mujeres policías que se encontraban cumpliendo con su deber.



Estos hechos no representan la causa… pic.twitter.com/SWyz67ilE2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) March 9, 2026

Una de las personas detenidas es una mujer que no es originaria de Campeche y que, junto con su acompañante —un hombre—, aseguró que solo transitaban por una calle cercana.

Aremy Gasca, de la colectiva Ley Sabina, declaró que el Gobierno del Estado envió camiones de policías estatales y federales para detener a las manifestantes de forma indiscriminada. Señaló que las mujeres eran sometidas con uso excesivo de la fuerza.

“Están privándolas de la libertad, enviando camiones repletos de policías. Mandaron dos camiones y todos están agrediendo a nuestras compañeras”, expuso con preocupación.

La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas, señalando que se trató de detenciones arbitrarias, ya que no existió flagrancia ni órdenes de aprehensión.

“Mujeres que ejercían su legítimo derecho constitucional a la protesta fueron detenidas sin órdenes y en lugares distintos a donde ocurrieron los hechos, sin evidencia de su participación directa en los incidentes contra el cuerpo policial”, se lee en su comunicado.

Incluso, integrantes del Laboratorio de Antropología Social y Género del Colegio de la Frontera Sur exigieron en un comunicado la liberación de la estudiante de doctorado Esli Romero Flores: “Como comunidad académica comprometida con la justicia social y los derechos humanos, nos pronunciamos contra su detención y exigimos su pronta liberación”.

Hasta el momento, no hay más información oficial sobre la situación legal de las personas detenidas en el marco del 8M y el ejercicio de su derecho a la protesta.