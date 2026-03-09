Catean en Centla gasolinera, plaza comercial y parque acuático en operativo contra La Barredora

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que, como resultado de trabajos de inteligencia y análisis de datos para combatir las estructuras financieras de grupos criminales, fue ejecutada una orden de cateo en la villa Vicente Guerrero, municipio de Centla.

Durante el operativo fueron asegurados tres inmuebles: una gasolinera, una plaza comercial y un parque acuático, los cuales quedaron bajo resguardo oficial mientras continúan las investigaciones.

La dependencia indicó que en el sitio también fueron incautados narcóticos, teléfonos celulares, cargadores, cartuchos y diversa documentación, que será integrada a la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los inmuebles cateados estarían relacionados con el grupo delictivo conocido como La Barredora, aunque la Fiscalía estatal únicamente informó que las acciones forman parte del combate a estructuras financieras de grupos criminales.

Las mismas fuentes señalaron que la propiedad de los establecimientos asegurados se atribuye a un presunto jefe criminal identificado con el alias de “Prada”.