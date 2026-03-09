Choque armado entre Ejército y civiles en Concordia deja un detenido

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un choque armado entre elementos del Ejército y un grupo de gatilleros dejó saldo de una persona detenida, equipo táctico y más de mil cartuchos asegurados. En el enfrentamiento no se reportan heridos ni fallecidos.

Concordia ha tenido la incursión de casi mil 200 efectivos de seguridad para la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos, operativo iniciado hace poco más de un mes y del que ha resultado el hallazgo de fosas clandestinas y el rescate de 15 cuerpos, entre ellos siete de los mineros desaparecidos.

Aun con este despliegue en la región se siguen reportando personas desaparecidas y el desplazamiento de pobladores de comunidades serranas.

Por otra parte, en Culiacán el Ejército detuvo a siete civiles?junto a un vehículo blindado y un inmueble asegurado en el fraccionamiento Valle Alto.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), el despliegue se debió a una denuncia anónima que alertaba sobre civiles armados en la zona.?

Junto a los detenidos se aseguraron más de mil 200 cartuchos, equipo táctico, siete armas largas y dos cortas y 42 cargadores.