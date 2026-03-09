Despiden en Catedral de Ensenada a Franny Aguilar, la niña de 8 años que murió por rickettsiosis

Despiden a Franny Aguilar en Catedral de Ensenada; la niña de 8 años murió por rickettsiosis. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Con globos y ropajes blancos, amigos y familiares despidieron este sábado 7 de marzo a la niña Franny Marlet Aguilar Estrada, víctima de 8 años de rickettsiosis en el municipio de Ensenada, Baja California.

La misa de cuerpo presente fue realizada a las 13:00 horas en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

De manera previa al rito religioso, los congregantes participaron en una caravana donde los vehículos fueron adornados con globos blancos.

También mostraron sobre las unidades lonas con la imagen de la pequeña, quien vivía con su madre en la colonia Todos Santos, en la delegación Maneadero, hasta el momento del fallecimiento.

“A toda la comunidad en general agradecemos de corazón todo el cariño y el apoyo que le brindaron a Franny. Realizaremos una caravana en su honor y les pedimos, con todo el corazón, que nos acompañen con su vehículo adornado con globos blancos. Juntos recorreremos su camino para rendirle homenaje, manteniendo vivo su recuerdo y conmemorando que siempre vivirá en nuestros corazones”, conforme a un mensaje compartido por la familia.

“Era un angelito. Las personitas como Franny se van al cielo. Frannny estuvo desde el principio hasta el fin, hasta volver a la casa del Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de Franny Marlet”, expresó el consagrado durante el servicio.

Tras la misa, los dolientes volvieron a organizar la caravana. Conforme fue dispuesto por la familia, la pequeña Franny descansará en los espacios de Jardines de San Ramón.

Conforme fue documentado, la niña de 8 años falleció durante la madrugada del lunes 2 de marzo; fue el tercer deceso por dicha enfermedad en lo que va de 2026 en Baja California.

Apenas el pasado 10 de febrero, la Secretaría de Salud de Baja California refirió que en la entidad se registraron durante el 2025 un total de 155 casos positivos, de los cuales hubo 60 personas fallecidas.