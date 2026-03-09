Detienen a cuatro menores de edad por vender droga en secundaria en Cancún

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Un grupo integrado por cuatro menores de edad fue detenido por la Fiscalía de Quintana Roo, tras ser señalados presuntamente de comercializar droga entre alumnos de una secundaria de Cancún.

El órgano procurador de justicia logró el aseguramiento de los adolescentes con edades de entre los 15 y 17 años, gracias a una denuncia realizada por el mismo alumnado, cuando el pasado 4 de febrero personal de la Fiscalía acudió a esa secundaria, de nombre Gabriela Mistral, para realizar una actividad de prevención sobre el consumo de drogas.

Según los testimonios recabados, estos jóvenes, algunos exalumnos de la misma secundaria, arribaban al plantel para vender la droga por una barda de la escuela.

Este lunes, en una conferencia de prensa ofrecida por la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, Estela Noemí Labastida Rodríguez, fiscal de la zona sur de esta entidad, detalló que tras enterarse del ilícito, los policías de investigación iniciaron con la recolección de las pesquisas que los llevó el pasado 3 de marzo a la detención de los cuatro menores de edad cuando rondaban cerca del plantel en compañía de un adulto de 19 años, quien también fue aprehendido.

“Con base en esa información se inició la carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad y que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, explicó Labastida Rodríguez.

Al ser detenido el grupo en un parque aledaño a la secundaria, les fueron aseguradas 650 dosis de mariguana.

“Se presume que los jóvenes realizaban la venta de drogas a estudiantes que ingresaban y salían del plantel educativo. Al parecer realizaban las entregas en una especie de espacio de la barda perimetral que colinda con el parque de la escuela”.

Será este martes que se resolverá la situación jurídica de los menores de edad, que quedarán a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes. Mientras que el adulto ya se encuentra vinculado a proceso.

La fiscal adelantó que continúan con las indagaciones para detener a los responsables que realizan la entrega de drogas para el consumo de alumnos en los planteles educativos de Cancún y otras partes de la entidad.