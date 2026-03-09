Encuentran sin vida a exalumna de la UAEMex; casa de estudios dará seguimiento a investigaciones

Jarim Virginia, una joven de 25 años, reconocida por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) como su alumna. Foto: Especial

TOLUCA, Edomex. (apro).- En víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Jarim Virginia, una joven de 25 años, reconocida por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) como su exalumna, fue encontrada sin vida dentro del departamento que rentaba en la colonia Universidad de la capital mexiquense.

Después de varios días sin tener comunicación con ella, sus padres acudieron el sábado al inmueble ubicado en la calle Porfirio Díaz esquina con Francisco Villa, donde la encontraron.

Al verla desvanecida en el área de la cocina, llamaron a los servicios de emergencias, pero los paramédicos solo confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Policía en caa de Jarim

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación a través del área especializada en feminicidios y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales para practicar la necropsia y determinar las causas de su muerte.

La casa de estudios de la entidad lamentó el fallecimiento de la joven y expresó su solidaridad a familiares y amistades.

Indicó que ya estableció comunicación con las autoridades competentes, en el afán de dar seguimiento a las indagatorias y conocer el avance las investigaciones para que los hechos se esclarezcan.

También pidió privilegiar el respeto a la memoria de Jarim y a su familia; repudió y condenó la violencia, en todas sus manifestaciones, ejercidas en contra de las mujeres en nuestro país.

Finalmente, la institución se comprometió a trabajar en la prevención, atención y erradicación de la violencia para construir entornos más seguros, debido a que lo que sucede a las mujeres atañe a toda la sociedad.

En tanto, estudiantes de la Facultad de Humanidades recordaron a Jarim como una joven que aportaba a la comunidad universitaria y a la sociedad luz, enseñanzas y lucha.

También convocaron a universitarias y universitarios a un homenaje póstumo y a la realización de un mural en su memoria, actividad programada para este lunes en la explanada de la Facultad de Humanidades, desde las 9:00 de la mañana.

Durante el evento se realizará una colecta para apoyar a su familia con los gastos funerarios.