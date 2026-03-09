Hallan sin vida a sacerdote reportado como desaparecido en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó este mediodía el fallecimiento del presbítero Juan Manuel Zavala, vicario de la parroquia de San Marcos Evangelista en el municipio de Ocotepec, quien había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo.

La confirmación del deceso fue realizada por el arzobispo José Francisco González, a través de un breve mensaje en las redes sociales de la institución religiosa.

“De forma inesperada, y aun sin saber los modos, fallece el presbítero Juan Manuel Zavala, vicario parroquial en San Marcos Evangelista, Ocotepec, Chiapas", expresó el prelado.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sacerdote fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas del domingo, cuando salió de la cabecera municipal de Ocotepec con destino a la comunidad de San Andrés Carrizal para oficiar una misa. Al término de la celebración litúrgica, emprendió el viaje de regreso, pero nunca llegó a su destino.

El Ayuntamiento de Ocotepec informó que la dirección de seguridad pública del municipio implementó un operativo de búsqueda desde el momento que recibió el reporte a las 21:00horas del día de ayer domingo 8 de marzo.

El rastro del clérigo comenzó a esclarecerse durante las primeras horas de este lunes. Cerca de las 5:00 AM, su mochila fue localizada en el municipio de Coapilla.

Posteriormente, su vehículo fue hallado a orillas de la carretera en las inmediaciones del Barrio San Juan; en el lugar, se encontraron parte de sus vestimentas sacerdotales tiradas a un costado de la unidad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de dos párrafos en el que informó el inicio de una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo en la zona conocida como Laguna Verde.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas de la muerte, las cuales se determinarán mediante los estudios periciales correspondientes.