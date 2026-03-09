Intoxicación masiva en Tlaquiltenango deja más de 100 afectados tras desayuno del Día de la Mujer

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un desayuno por el Día Internacional de la Mujer, organizado por el Sistema DIF de Tlaquiltenango, provocó una intoxicación masiva, que afectó a más de 100 personas, la mayoría mujeres, quienes presentaron infecciones gastrointestinales.

En el desayuno, realizado el domingo 8 de marzo en la cancha techada del centro de Tlaquiltenango, se ofrecieron chilaquiles con crema y queso, pan, café, té y agua.

Entre los síntomas reportados se incluyen vómito, dolor abdominal, diarrea y visión borrosa. Al menos 23 personas fueron atendidas en el Hospital General Ernesto Meana San Román, mientras que otras recibieron atención en clínicas del IMSS, centros de salud y con médicos particulares. Algunas requirieron hospitalización; otras fueron tratadas de manera ambulatoria.

Personal de la Unidad de Medicina Familiar No. 11 del IMSS, situada en Tlaquiltenango, informó que una paciente de 21 años llegó a urgencias con dolor abdominal tipo cólico, vómito y diarrea; sus signos vitales eran estables. Recibió tratamiento intravenoso con solución fisiológica, medicamentos para el dolor, protección gástrica y antieméticos, permaneciendo estable con pronóstico favorable. El IMSS indicó que se mantuvo vigilancia médica para revalorar la evolución de los casos.

Según el comunicado 0207 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, 60 personas resultaron afectadas, 46 mujeres y 14 hombres. De ellas, 54 recibieron tratamiento ambulatorio en el Hospital General de IMSS Bienestar “Dr. Ernesto Meana San Román” de Jojutla y en el Hospital General del IMSS de Zacatepec, mientras que seis requirieron hospitalización en unidades públicas y privadas. Todos los pacientes ya fueron dados de alta tras evolucionar de manera favorable.

Cabe señalar que los alimentos consumidos fueron preparados por el Sistema DIF Morelos, cuya operación corresponde al ayuntamiento, razón por la que personal de COPRISEM acudió al lugar para realizar control sanitario y muestreo de productos para análisis microbiológicos. También se realizaron acciones de fomento sanitario, como pláticas sobre buenas prácticas de manejo de alimentos, lavado de manos y desinfección del agua. Se proporcionaron frascos de plata coloidal para desinfección de frutas y verduras.

Mientras tanto, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que se registraron aproximadamente 60 pacientes atendidos en hospitales de la región. A esta cifra no se suman quienes recibieron atención en centros de salud ni con médicos particulares, quienes fueron tratados de manera ambulatoria, por lo que el balance total supera las 100 personas, según información proporcionada por el propio personal del municipio.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Tlaquiltenango y el DIF municipal no han emitido un posicionamiento oficial.

El personal del ayuntamiento pidió a los asistentes informar cualquier malestar persistente para priorizar la atención de quienes aún no habían recibido tratamiento.

“El hospital ya está lleno; se atiende únicamente a quienes no han recibido tratamiento. Debemos permanecer atentos ante cualquier síntoma que pueda poner en riesgo la salud o la vida de los asistentes”, indicaron las autoridades.