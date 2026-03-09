Marcha en Guanajuato termina con dos detenidos: hombre golpeó a mujeres que protestaban (Video)

GUANAJUATO (apro).- La marcha del 8M en Guanajuato terminó con la detención de dos hombres, el incidente ocurrió luego de que un grupo de manifestantes quemaban las puertas del Teatro Juárez en Guanajuato: el hombre irrumpió en el grupo con la intención de confrontar a integrantes y defender el monumento, por lo que golpeó a mujeres y en respuesta fue sometido por las presentes hasta que la policía intervino.

Identificado como Alberto "N" de 57 años de edad, intervino durante la quema y pintas en el Teatro Juárez para intentar frenar a las manifestantes entre jaloneos y golpes. El hombre fue obligado a bajar de las escaleras, sometido y luego trasladado por elementos de Seguridad Pública a los separos.

Mientras quemaban las puertas del Teatro Juárez en Guanajuato, un hombre intervino y comenzó a golpear a mujeres que participaban en la #Marcha8M.



Entre jaloneos, Alberto intentó llegar a la entrada del Teatro Juárez, donde mujeres quemaban dos puertas del inmueble, ahí estaba un grupo de mujeres con una manta verde para cubrir a sus compañeras, y cuando quiso arrebatarles la tela, las manifestantes lo obligaron a bajar las escaleras con empujones y él respondió lanzando golpes, hasta que al llegar a la parte de abajo otro hombre lo sometió y comenzaron a golpearlo.

Los detenidos.

Hace unos días, a través de redes sociales, comenzó a circular una convocatoria dirigida a los hombres del municipio de Guanajuato para "defender inmuebles y monumentos de nuestra ciudad".

Alberto es oginario de California, Estados Unidos y viajaba acompañado de otro hombre identificado como Gary, quien también fue trasladado a los separos.

La gresca llevó a las organizadoras a dar por terminada la marcha.

Previamente la marcha había comenzado en el Teatro Juárez para luego recorrer las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Alhóndiga de Granaditas, durante su paso por edificios públicos como el Museo Casa Diego Rivera o el Museo de los Poderes, integrantes del bloque negro en Guanajuato rompieron algunos vidrios e hicieron pintas.

En la Alhóndiga de Granaditas, madres buscadoras tomaron la palabra. Mar Olvera envió un mensaje a su hijo Salvador Martínez, desaparecido hace 10 años en el centro de la ciudad.

"Chava, no vas a creer dónde estoy. Estoy rodeada de miles de mujeres, sostengo un micrófono mientras digo tu nombre, y estoy aquí porque te estoy buscando, hijo. Si me escuchas, mamá está aquí", dijo.

"Marcho porque aprendimos a reconocer el olor a la muerte. Marcho porque ninguna madre debería saber cómo se abre una fosa clandestina, hoy también marchamos por las madres buscadoras asesinadas", agregó Olvera.

Luego, tomó la palabra Martha. Ella buscó a su hija Yareli Monserrat Licea durante casi cinco años. En diciembre pasado fue localizada en una fosa clandestina del municipio de Silao.

Martha comentó que hace un año estuvo presente en la marcha del 8M porque buscaba a su hija, luego de encontrarla sin vida, regresó y pidió al resto de las mujeres su apoyo para exigir justicia.

"Vengo a pedirles que me ayuden a que mi hija tenga justicia, que las personas que le quitaron su vida caigan".