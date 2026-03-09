Marchan en BC por el 8M y denuncian falta de justicia por parte de la FGE

ENSENADA, BC. (apro).- Con mensajes centrados en exigir atención ante los casos de desapariciones, violencia de género y feminicidio, además de exhibir presuntos violadores y señalar la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), miles de manifestantes marcharon en cinco municipios con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las concentraciones y recorridos el domingo 8 de marzo fueron en las localidades de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Quintín, donde las participantes denunciaron distintos casos y problemáticas.

En el caso de Tijuana, destacó la presencia del llamado Bloque Negro, cuyas integrantes realizaron intervenciones en las oficinas de la FGE, en la Zona Río, donde lograron romper las tablas que la autoridad había colocado para resguardar el inmueble.

Tras esto, destrozaron vidrios, se introdujeron y lanzaron a la calle equipo de cómputo, así como expedientes y demás materiales de oficina. También destruyeron a batazos el logotipo y las letras oficiales de la fachada.

“Puto gobierno. Te importa más un vidrio que una mujer” y “Estado feminicida”, fueron algunas de las pintas, al tiempo que desde la calle gritaban “¡Justicia, justicia, justicia!”, “¡No estoy sola y me representan!”, “¡Quémenlo todo!” y “¡Somos malas, podemos ser peores!”, por citar algunos ejemplos.

Las intervenciones por parte de las colectivas también alcanzaron instalaciones de los Juzgados Familiares, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Palacio Municipal de Tijuana, donde fueron realizadas pintas, ante policías que no intervinieron.

Conforme fue documentado, el Bloque Negro también intervino una estación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, así como en las glorietas Cuauhtémoc y Abraham Lincoln.

En el contexto, de acuerdo a datos oficiales divulgados por la prensa, en 2024 se registraron 38 feminicidios en Baja California, cifra que aumentó a 40 en 2025.

Angélica Ramírez, presidenta del colectivo Una Nación Buscando-T, declaró este domingo al diario Frontera, que la FGE tiende a “maquillar” las cifras.

“Incluso, los feminicidios no los cuentan como tal. Seguimos mirando el tema de los homicidios dolosos, culposos, y ahora esta característica de los MPs (Ministerio Público) diciendo ‘No podemos determinar que fue feminicidio. Puede ser que se haya muerto de gripa”, ejemplificó, al tiempo de agregar que lo anterior dificulta conocer los casos, además de que los agresores suelen quedar impunes.

En el municipio de Ensenada se registraron dos marchas, con recorridos distintos: la “Marcha del Silencio” y “¡Mujeres a las calles!”.

De la primera, conforme al posicionamiento divulgado a la prensa, remarcaron que el origen es “el hartazgo legítimo” y contra un gobierno que “desdibuja” distintos temas, incluso la Ley de las 40 horas, este último con la finalidad de perpetuar la explotación.

“Que vive en el desborde de una crisis de inseguridad por el crimen organizado, con miles de personas desaparecidas que no pueden ser halladas ni en las cientos de fosas clandestinas, sin olvidar que los feminicidios disfrazados de homicidios dolosos continúan siendo una pandemia imparable”, según remarcaron.

Destacó en esta concentración porteña la presencia de Lizbeth Palomares, madre de Kimberly Luisa Sánchez Palomares, encontrada muerta en su domicilio el pasado 9 de diciembre de 2025.

La versión oficial que se mantiene es “infarto por consumo de estupefacientes”, pero la familia acusa que podría tratarse de ser un homicidio y señalan a la expareja, pues entró y salió del domicilio donde estaba la joven.

“Todo es porque no se hizo la necropsia con perspectiva de género, por eso es que estamos hoy aquí y por eso es que hoy anda una persona suelta… este personaje, que decía ser novio de mi hija, que la violentaba… exijo a las autoridades que se indague hasta lo último. Y la respuesta la tiene esta persona”, según declaró Lizbeth Palomares a la prensa.

En la concentración de Ensenada también destacó la instalación de cercos en el Monumento a la Madre, lo que aprovecharon las feministas para pegar letreros de presuntos violadores, quienes al parecer han gozado de protección de instituciones como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Y en Mexicali, las participantes marcharon desde el monumento a Vicente Guerrero hasta la nueva escultura de “El Cocinero Chino”, de 23 metros de altura, con una inversión estimada de 10 millones de pesos y que generó polémica por su costo y tardanza; en dicho sitio, realizaron intervenciones y una concentración.