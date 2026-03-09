Marchas del 8M en Guadalajara reúnen a más de 15 mil mujeres y terminaron en enfrentamientos

GUADALAJARA (apro).- Las dos marchas que se efectuaron en Guadalajara en el marco del 8 de marzo reunieron a más de 15 mil asistentes, según reportó Protección Civil de Jalisco; la cifra es de 15 mil, la cual se considera alta, sobre todo ante el miedo que existía por los recientes hechos de violencia ocurridos en el estado.

La marcha del 8 de marzo en Guadalajara, denominada “Yo Voy 8 de Marzo”, terminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías municipales mujeres.

El conflicto se generó luego de los daños efectuados al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), donde rompieron vidrios y arrojaron fuego al interior. También prendieron tres fogatas: una frente al museo, otra al costado y una más frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Al resguardar el edificio, se registraron empujones, lanzamiento de objetos y el reporte inicial de dos mujeres detenidas. Posteriormente se informó que estaban en calidad de lesionadas, aunque denunciaron haber sido arrastradas, golpeadas y despojadas de sus pertenencias.

Una estudiante de atención prehospitalaria, Daniela González Macías, relató que fue agredida por la policía. Estaba frente a la rectoría cuando las oficiales se abalanzaron sobre una de sus compañeras. Ella intervino para protegerla, pero otra policía la agredió verbalmente, la tiró al suelo y le arrancaron la mochila. La golpearon en la cabeza con radios y la patearon. Le pusieron aros, pero se los quitaron para que no la vieran con ellos. Su mochila, con sus pertenencias de la escuela, fue confiscada.

Otra mujer manifestó que fue arrastrada y ahorcada por la policía mientras intentaba proteger a una compañera que estaba siendo agredida. También mencionó que a otra chica la desnudaron y no saben dónde está. Esta asistente es personal de salud y también resultó herida en la mano.

Por otra parte, en la marcha del 8M del “Frente Feminista de Jalisco”, las integrantes del bloque negro derribaron las vallas que se encontraban en la Plaza de Armas de Guadalajara. También tiraron el alambrado que protegía el kiosco de la plaza, el cual se encontraba en reparación tras daños ocasionados en una manifestación anterior contra el incremento al precio del transporte público.

Durante estos hechos, las manifestantes causaron destrozos en el kiosco: rompieron lámparas y parte de los escalones de la estructura.

Una vez que el kiosco fue tomado, se dio la palabra a mujeres con familiares víctimas de feminicidio y de otras violencias.

Entre ellas habló Matilde Pérez, madre de Daniela Jazmín Zabalza Pérez, asesinada en Zapopan. Su cuerpo fue hallado en un contenedor afuera de la casa de su expareja. A la fecha, el principal sospechoso sigue prófugo y su familia marcha año con año exigiendo su captura.

La señora Matilde Pérez, madre de Daniela Jazmín Zabalza, alzó su voz para exigir justicia por el feminicidio de su hija, ocurrido hace 994 días. La señora Pérez describió el proceso como “muy doloroso” y un “cúmulo de emociones” que incluyen tristeza, coraje, resentimiento, impotencia y rabia, debido a la falta de justicia para su hija.

Daniela Jazmín Zabalza desapareció el 19 de junio de 2023 y fue encontrada sin vida un día después, el 20 de junio de 2023, a las 8 de la mañana, afuera de la casa de su expareja. A la fecha, no se ha cumplimentado una orden de aprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue sin aparecer.

La señora Pérez expresó su esperanza de que las autoridades estén trabajando en la búsqueda del responsable, aunque lamentó no poder estar al tanto de sus movimientos. En cuanto a sus nietos, informó que se encuentran bien, en un entorno familiar y son “queridos y abrazados por su misma familia”.

Finalmente, la señora Matilde Pérez envió un mensaje a las mujeres que sufren violencia, instándolas a estar atentas a las señales de advertencia y a no tener miedo de denunciar. “Si un hombre te grita, te maltrata, te sobaja, te manipula, ahí no es”, enfatizó, recordando que no son las únicas ni las primeras en enfrentar estas situaciones.

Las movilizaciones concluyeron entrada la noche en el centro de Guadalajara, donde los contingentes se retiraron de manera paulatina tras las actividades y pronunciamientos. Las manifestaciones se desarrollaron en su mayoría como una jornada de exigencia de justicia, memoria y denuncia contra la violencia que enfrentan las mujeres en el estado.