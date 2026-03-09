Mujeres queman figura de Félix Salgado Macedonio durante marcha del 8M en Guerrero

Mujeres queman figura de Félix Salgado Macedonio durante marchas del 8M en Guerrero. Foto: Foto difundida en redes sociales

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El domingo 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, unas dos mil mujeres salieron a las calles para exigir un alto a los asesinatos, desapariciones y a la impunidad que prevalece en el gobierno estatal encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda.

“Guerrero no es un santuario para las mujeres”, gritaron feministas en Chilpancingo durante una marcha realizada esta tarde.

Al final prendieron un monigote de su padre, el senador, Félix Salgado Macedonio, a las afueras del Palacio de Gobierno de Chilpancingo.

Las manifestaciones se replicaron en Acapulco, Iguala, Taxco, Chilapa y Ciudad Altamirano. En Chilpancingo, la capital del estado, unas 500 mujeres marcharon por las principales avenidas. Al frente llevaron la representación de un ataúd para denunciar los feminicidios cometidos en esta entidad.

Las manifestantes realizaron una parada en el Hotel Plaza, en la avenida Juan N. Álvarez, donde el 16 de febrero de 2023 fue hallado el cuerpo de Ilse, de 29 años. La joven mujer murió a causa de un golpe en la cabeza, informaron en ese momento autoridades.

Este domingo, la Fiscalía estatal dio a conocer que Oscar N, fue detenido, tras ser deportado de los Estados Unidos, acusado del asesinato de Ilse.

Además, mujeres realizaron pintas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), en la Fiscalía General del Estado y en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde denunciaron que el tres veces rector ha ignorado la violencia y las desapariciones de mujeres estudiantes.

Participó Flora Marcelo Rojas, quien recordó que, a principios de febrero, la magistrada Indalecia Pacheco León, revocó la sentencia de 40 años de cárcel contra cuatro hombres declarados por parte de una juez culpables del feminicidio de su hija Ayelín de 13 años, cometido en octubre del 2020 en Tixtla.

En Acapulco, medios locales informaron que unas mil activistas y madres buscadoras marcharon por la avenida Costera Miguel Alemán para exigir un alto a las desapariciones de mujeres.