Siguió el lujo en el “after party” de la fiesta vinculada a contratista petrolero en Tabasco

El espectáculo del imitador en la convivencia posterior a los XV años.

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El imitador internacional Gilberto Gless fue el encargado de amenizar el “after party” de los XV años de Mafer, realizado al día siguiente del festejo principal en Villahermosa, donde los invitados participaron en una recepción al aire libre con comida tradicional tabasqueña.

La convivencia, conocida como "recalentado" en provincia, organizada como continuación de la celebración que se volvió viral el fin de semana, ofreció a los asistentes un menú basado en asados, caldos y butifarras, uno de los embutidos típicos del estado.

El encuentro diurno funcionó como cierre informal del festejo que la noche anterior reunió a artistas de talla internacional como Belinda y J Balvin, con conducción de la presentadora Galilea Montijo.

La fiesta de XV años atrajo atención nacional luego de que se difundiera que su costo habría rondado los 45 millones de pesos, lo que generó debate en redes sociales por el nivel de gasto y por el perfil empresarial del padre de la quinceañera, Juan Carlos Guerrero Rojas.

El empresario ha sido identificado como contratista del sector petrolero y ha sido mencionado en registros vinculados con el caso conocido como la Estafa Maestra.

#CirculaEnRedes Así comenzó la presentación de Gilberto Gless en el After Party de los XV años de #Mafer



Vía Monserrat Dagdug Rosaslandas

Las imágenes del festejo y de las actividades posteriores continuaron circulando en redes sociales durante el fin de semana, prolongando la conversación pública sobre la celebración realizada en la entidad natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de cuestionamientos sobre el origen de los recursos y el contraste con el discurso oficial de austeridad.