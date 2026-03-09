Suman 23 muertes por vaguada monzónica en Hidalgo

HIDALGO (apro).- Con el hallazgo reciente del cuerpo sin vida de una persona que estaba reportada como desaparecida, suman 23 las víctimas mortales a consecuencia de las lluvias de octubre de 2025 en Hidalgo.

El fenómeno hidrometeorológico conocido como la vaguada monzónica dejó daños en 236 comunidades de 28 municipios, concentrados en las zonas de la Sierra Otomí-Tepehua, Sierra Alta y la Huasteca. Huehuetla?–considerado el de mayor devastación–, Tianguistengo, Zacualtipán, Metztitlán, Calnali, Molango y San Bartolo Tutotepec, sobre parte de los poblados con afectaciones en viviendas, escuelas, centros de salud y que tuvieron corrientes de ríos desbordadas y/o comunidades incomunicadas.?

Hasta el 5 de diciembre de 2025, fecha de la última actualización de la plataforma habilitada por el gobierno de México para dar cuenta de los daños a consecuencia de la perturbación tropical 90-E, había 22 fallecimientos en Hidalgo: siete en?Tianguistengo, cuatro en?Zacualtipán, tres en?San Bartolo Tutotepec,?dos en?Acaxochitlán?y, de forma respectiva, uno en?Agua Blanca, Huautla, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Xochiatipan y Tepeco (localidad de Huautla).

Sin embargo, el gobernador Julio Menxchaca Salazar confirmó el hallazgo sin vida de una persona que estaba como no localizada tras las lluvias, aunque mencionó que falta el pleno reconocimiento legal; asimismo, precisó que hay ocho más que siguen con estatus de desaparecidos.

Desde noviembre último, el mandatario estimó que la reconstrucción en Hidalgo tras el paso de la perturbación tropical 90-E, que dejó –además de los 23 decesos confirmados– una comunidad inhabitable en Tianguistengo (Chapula) y dos más devastadas en el mismo municipio por el colapso de viviendas, así como cientos de caminos destruidos o dañados en las regiones Otomí-Tepehua, Sierra Gorda y Sierra Alta costará entre 7 mil 500 y 8 mil millones de pesos.

La estimación se basa en el censo de daños, que también incluye infraestructura educativa que no estaba incluida en un seguro a nivel federal, además de 32 puentes con afectaciones que requieren ser rehabilitados o reedificados.

La Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), a su vez, informó que por la?vaguada monzónica?mil 816 viviendas en 19 municipios necesitan reubicación.