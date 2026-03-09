Tras la tragedia de Kimberly y Karol, Morelos presenta Plan Integral de Seguridad Universitaria

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Tras los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó este lunes, durante su conferencia de prensa habitual, el Plan Integral de Seguridad Universitaria.

El programa busca reforzar la protección de los estudiantes en todos los campus y será presentado ante el consejo universitario, que decidirá su implementación en consenso con la comunidad.

Aunque el plan incluye vigilancia, módulos de seguridad y mejoras en infraestructura, hasta el momento no contempla la construcción de la barda perimetral de la universidad, un elemento considerado indispensable para garantizar la protección integral de los estudiantes, ya que actualmente el campus queda prácticamente al descubierto y expuesto a riesgos externos.

“Como gobernadora de Morelos, tengo la gran tarea y responsabilidad de conducir a nuestro estado en todos los temas necesarios para su desarrollo y seguridad, y así lo estoy haciendo sin descanso, con honestidad y absoluto compromiso. Todos los días trabajamos en la Mesa de Paz y Seguridad, y hemos tenido importantes resultados con el combate al crimen”, señaló González Saravia durante la conferencia de prensa de los lunes.

La mandataria destacó que, a pesar de los avances en seguridad general, el estado enfrenta altos índices de violencia contra la mujer, lo que hace indispensable reforzar la protección de estudiantes y jóvenes en los campus universitarios.

“Nos preocupan sobremanera los altos índices de violencia contra la mujer. Lo que ha ocurrido en los últimos días ha conmovido profundamente al pueblo de Morelos y a mí en lo personal: la pérdida de Kimberly y Karol, que nos duele a todas y a todos. Quiero expresar nuevamente mi solidaridad y mi acompañamiento a sus familias”, agregó.

Detalló que la Fiscalía General del Estado logró detener al presunto responsable del caso de Kimberly, mientras que las investigaciones del caso de Karol continúan. “Quiero decirlo con firmeza: en Morelos no habrá impunidad”, afirmó.

El plan busca garantizar que las universidades sean espacios seguros, libres de violencia y con entornos protegidos para todas y todos los estudiantes. Entre sus principales ejes destacan:

Seguridad en los entornos universitarios: coordinación con municipios y autoridades universitarias para garantizar trayectos seguros hacia y desde los campus.

Infraestructura: instalación de iluminación, vigilancia, módulos de seguridad y arcos de control vehicular en zonas estratégicas.

Prevención y acompañamiento estudiantil: atención psicológica, orientación y mecanismos de denuncia seguros.

Participación estudiantil: creación de consejos de seguridad universitaria para involucrar a los jóvenes en la construcción de su propio entorno seguro.

Acompañamiento integral: programas culturales, deportivos, educativos y de salud para complementar la seguridad con desarrollo integral de la comunidad universitaria.

Detalles operativos del plan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, presentó el detalle operativo del Plan Integral de Seguridad Universitaria, basado en un diagnóstico de las condiciones actuales de los campus y que abarca 39 campus y diversas universidades de nivel superior.

Urrutia explicó los ejes estratégicos del plan, comenzando con la infraestructura de seguridad:

Módulos de seguridad para monitoreo permanente con personal de guardia, radiocomunicación y enlace directo con el C5.

Elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIVA) para patrullaje y atención inmediata en accesos y zonas cercanas a campus.

Arcos de seguridad vehicular con cámaras de reconocimiento de placas integradas al REPUVE.

Postes de monitoreo inteligente con visión nocturna, botones de pánico y transmisión en tiempo real conectada al sistema de videovigilancia.

Videovigilancia: 5,000 cámaras preventivas, 3,000 de ellas al interior de los campus.

Por su parte, Ubaldo González Carretes, coordinador estatal de Protección Civil, subrayó que su área tiene un papel transversal en la seguridad universitaria, fomentando la acción solidaria entre estudiantes. Entre las acciones destacadas mencionó:

Instalación de mil luminarias solares en calles y caminos cercanos a instituciones educativas con iluminación insuficiente.

Diez módulos de paraderos cubiertos con estructura resistente, iluminación integrada, señalética y videovigilancia, para reforzar la seguridad en los puntos de transporte público.

Mientras tanto, Clarisa Gómez Manrique, secretaria de las Mujeres, explicó que su eje estratégico se centra en la prevención y el bienestar, con medidas enfocadas en entornos universitarios seguros e inclusivos:

Creación y revisión de protocolos de atención a violencias universitarias.

Unidades universitarias de igualdad de género para acompañamiento y atención integral.

Centro Libre Universitario con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para apoyo directo a estudiantes, especialmente mujeres.

Mientras tanto, Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación, destacó la importancia de fortalecer la atención a los jóvenes en universidades a través de la capacitación docente y el acompañamiento de tutores y orientadores educativos:

Implementación de talleres y cursos sobre perspectiva de género, derechos humanos, cultura de paz, resolución de conflictos y atención a violencia de género.

Congreso de tutores y orientadores educativos para detectar riesgos, prevenir abandono escolar y atender necesidades socioemocionales de los estudiantes.

Inclusión de las familias en el proceso educativo y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Estatal de Prevención de la Violencia.

Monserrat Orellana, secretaria de Cultura, explicó que la cultura será un eje para la prevención de violencia y fortalecimiento de la comunidad universitaria:

Cartelera cultural universitaria con teatro, danza y música, incluyendo 50 funciones en todas las universidades públicas del estado.

Talleres y laboratorios de cine, lectura y producción audiovisual, así como la gira de la carreta cinemóvil y cineclubes universitarios.

Talleres de empoderamiento para mujeres bajo el programa “Mujer: Escribir Cambia Tu Vida”, dirigidos a alumnas y docentes.

Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, explicó que su área se encargará de garantizar que los recursos necesarios para el plan estén disponibles y se usen de manera eficiente:

Identificación y asignación de recursos provenientes de economías, remanentes y medidas recaudatorias.

Implementación de disciplina financiera y control para asegurar que el gasto público se destine a los fines del plan.

Priorización de proyectos y acciones según su relevancia y necesidad, respetando principios de imparcialidad, legalidad, eficiencia y honradez.

Durante la conferencia, los periodistas preguntaron sobre cómo se implementará el plan y qué acciones se tomarán para prevenir la violencia en los campus.

La gobernadora explicó que se trata de un programa integral y preventivo, que combina seguridad, infraestructura, cultura y atención directa a los estudiantes, y que los recursos se reorientarán desde distintas dependencias del gobierno.

Destacó que se crearán comités de seguridad estudiantil y mesas de diálogo para que los jóvenes participen en la construcción de entornos seguros.

Al abordar la coordinación con las autoridades universitarias, señaló que el plan no será impuesto y que se trabajará de manera consensuada con las rectorías y los propios estudiantes. Subrayó que desde hoy hay un puente abierto de comunicación para integrar las propuestas de la comunidad universitaria y garantizar que las acciones respondan a sus necesidades.

En cuanto a la autonomía universitaria y la infiltración política en las movilizaciones estudiantiles, la gobernadora reiteró que se respeta plenamente la autonomía y que cualquier denuncia se tramitará con la Fiscalía de manera oportuna. Reconoció que siempre habrá actores que busquen aprovechar la tensión, pero aseguró que el foco del gobierno es implementar el plan de seguridad de forma efectiva.

Sobre riesgos como drogas o adicciones, aclaró que el plan se concentra en programas de prevención, acompañamiento y bienestar, descartando medidas obligatorias como el antidoping. Reiteró que la seguridad universitaria es responsabilidad de todos y que cada estudiante debe contar con apoyo antes de que cualquier problema se convierta en tragedia.