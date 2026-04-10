Comando ejecuta a tres mujeres y un hombre en restaurante de Barra Vieja, Acapulco

Militares y Guardia Nacional resguardan el restaurante Playa Aventura de Acapulco, donde cuatro integrantes de una familia fueron asesinados. Foto: Cortesía Raúl Sendic

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La noche de este viernes, hombres armados asesinaron a tres mujeres y un hombre en un restaurante de la zona turística Barra Vieja de Acapulco.

Las víctimas son integrantes de una familia y dueños del establecimiento.

En la víspera, una mujer embarazada fue ultimada a balazos en una gasera donde trabajaba en el fraccionamiento Costa Azul.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó a las 10 de la noche el múltiple crimen y aseguró que investiga los hechos registrados en Barra Vieja, municipio de Acapulco de Juárez, donde su personal localizó los cuerpos de tres mujeres y un hombre.

El ataque fue reportado a las 7:15 de la noche. Reportes preliminares indican que sicarios del crimen organizado irrumpieron en el restaurante Playa Aventura, en el ejido Playa Encantada, en las inmediaciones de Barra Vieja, al sureste del destino turístico.

Vecinos reportaron unas 50 detonaciones de arma de fuego, lo que provocó terror en la zona.

Tres de las víctimas fueron identificados como hermanos y propietarios del restaurante: Alejandra N, Radacunti N y José Inés N.

Tras la masacre, elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron una aparatosa presencia en la zona.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos para realizar las primeras diligencias iniciales y levantar indicios para recabar información.

Horas antes, la alcaldesa morenista de Acapulco y quien busca gobernar Guerrero, Abelina López Rodríguez, encabezó un recorrido ante cientos de personas para dar inicio al festival “Jolgorio Acapulqueño”.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado quien también aspira a ser candidato a gobernador, ha hecho mutis ante esta nueva masacre contra prestadores de servicios turísticos.

Esta política de silencio ante crímenes de alto impacto la ha mantenido la morenista desde el inicio de su sexenio en el 2021.