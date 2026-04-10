Desarticulan grupo criminal dedicado al asalto de cuentahabientes que operaba en Oaxaca y Chiapas

Desarticulan banda dedicada al asalto de cuentahabientes que operaba en Oaxaca y Chiapas. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Con la detención del “Atolín”, “El Fercho”, el “Chiapaneco” o “El Viejón”, “El Animal” y el líder fue desarticulada la banda de “La Mami” dedicada al asalto de cuentahabientes en los estados de Oaxaca y Chiapas, confirmó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Detalló que, como resultado de trabajos de inteligencia criminal, fueron detenidos B.I.C. alias el “Atolín”, F.J.G. alias “El Fercho”, J.C.H.S. alias “Chiapaneco” o “El Viejón”, G.V.L. alias “El Animal” y A.G.G. alias “La Mami”.

Rodríguez Alamilla informó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2026, cuando la víctima arribó a una sucursal bancaria en la zona de Santa Rosa para realizar el depósito de aproximadamente 2.6 millones de pesos.

En el lugar, fue interceptado por un grupo de sujetos que ya lo esperaban a bordo de cuatro motocicletas.

Al momento de su llegada, los agresores se aproximaron al vehículo, golpearon la unidad y, bajo amenazas con armas de fuego, sometieron tanto al conductor como a dos policías que lo escoltaban. Posteriormente, sustrajeron el dinero y huyeron del sitio.

Tras tener conocimiento del caso, la Fiscalía un operativo coordinado y labores de inteligencia en colaboración con la Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), lo que permitió el análisis de videovigilancia y la identificación de indicios clave, entre ellos un vehículo vinculado con los hechos, facilitando así la ubicación de los probables responsables.

Las investigaciones han permitido establecer que los detenidos podrían estar relacionados con este robo, además de que existen líneas que apuntan a su posible integración en una célula delictiva con operaciones en Oaxaca y Chiapas, especializada en el atraco a cuentahabientes.

Derivado de estas acciones, B.I.C. y F.J.G. fueron detenidos en territorio oaxaqueño, mientras que, mediante la colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se logró la captura de J.C.H.S., G.V.L. y A.G.G. en aquella entidad. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de fortalecer el combate a los delitos patrimoniales mediante acciones coordinadas e investigaciones estratégicas que permitan garantizar resultados efectivos en la procuración de justicia, especialmente en ilícitos de alto impacto social.