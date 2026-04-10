En aniversario luctuoso de Zapata, comunidades exigen justicia por Samir Flores y Sandra Camacho

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia e instalación de la ofrenda en homenaje al 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Foto: Presidencia / Cuartoscuro

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Desde Chinameca, el sitio donde en 1919 fue traicionado y asesinado el general Emiliano Zapata Salazar, organizaciones sociales y comunidades indígenas exigieron justicia por el activista Samir Flores Soberanes y la defensora comunitaria Sandra Rosa Camacho, además de denunciar la violencia, los conflictos territoriales y la impunidad en la región. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Cuarta Transformación es continuidad de las grandes luchas históricas del país, de la Independencia a la Revolución Mexicana, y reivindicó el legado de Emiliano Zapata como eje simbólico de su proyecto político.

Este 10 de abril se conmemoró el 107 aniversario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata, el “Caudillo del Sur”, en la Hacienda de Chinameca, Morelos. La fecha reunió actos oficiales y movilización social en el mismo territorio donde fue ejecutado el líder agrarista.

Desde muy temprano, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con el respaldo de otras organizaciones y activistas, emitieron un pronunciamiento en Chinameca, comunidad del municipio de Ayala.

En el documento, las organizaciones cuestionaron la conmemoración oficial encabezada por autoridades federales y estatales en el mismo sitio del asesinato de Zapata, al señalar una contradicción entre el homenaje institucional y la persistencia de violencia, impunidad y disputa territorial en la región.

“El Estado pretende recuperar la figura de Zapata, pero contradice su ideario y herencia”, señalaron.

El posicionamiento fue suscrito por decenas de colectivos, organizaciones sociales y redes comunitarias.

Las organizaciones señalaron que la visita de autoridades federales ocurrió en un contexto marcado por la continuidad de megaproyectos, la falta de esclarecimiento de asesinatos de defensores comunitarios y una distancia entre el discurso oficial y las demandas de los pueblos.

Recordaron que, en 2019, año declarado como el Año de Zapata, ocurrió el asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos. Subrayaron que, pese a ello, la consulta sobre el proyecto se llevó a cabo sin ser suspendida.

“Su asesinato no mereció suspender la consulta”, se leyó en el documento.

A siete años del crimen, las organizaciones sostuvieron que el caso sigue sin resolución judicial. En el mismo sentido, incorporaron el homicidio de la defensora comunitaria Sandra Rosa Camacho, ocurrido en Temoac, como parte de un contexto de violencia contra defensores del territorio.

“La impunidad gobierna en el país”, señalaron.

El documento también indicó que el Proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica de Huexca continúan operando, con impactos ambientales como la contaminación del río Cuautla.

En el plano político, las organizaciones cuestionaron la falta de acciones de justicia y diálogo por parte del Estado, pese al discurso oficial sobre Emiliano Zapata.

Como parte de sus exigencias, solicitaron que se investigue el asesinato de Samir Flores y que diversas figuras públicas sean llamadas a declarar, entre ellas el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona, entre otros.

El pronunciamiento también subrayó la dimensión simbólica de la conmemoración en Chinameca. Aunque reconocieron la visibilización de las mujeres zapatistas, advirtieron que no se han generado cambios sustantivos en las comunidades.

“La herencia de Zapata vive en los pueblos autónomos organizados”, señalaron.

Las organizaciones sostuvieron que el legado de Emiliano Zapata permanece vigente, pero afirmaron que es contradicho por las políticas actuales del Estado.

El pronunciamiento fue firmado en Morelos el 10 de abril de 2026 por diversas organizaciones, colectivos y redes comunitarias, que reiteraron su exigencia de justicia para Samir Flores y los pueblos de Morelos.

Sheinbaum reivindica a Zapata y anuncia fin de privilegios en la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Cuarta Transformación representa la continuidad de las grandes luchas históricas del país, desde la Independencia hasta la Revolución Mexicana, y sostuvo que su gobierno se debe al pueblo.

“El pueblo de México nos puso uno solo: el pueblo de México”, dijo en Morelos, donde insistió en la eliminación de privilegios y en un proyecto “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Durante su visita, Sheinbaum inauguró el Museo de Mujeres Zapatistas en Ayala y la Universidad Rosario Castellanos en Chinameca, y participó en el acto por el aniversario luctuoso en la ex Hacienda de Chinameca.

En ese marco, reiteró medidas como la no reelección a partir de 2030, la prohibición del nepotismo, la reducción de salarios de altos funcionarios y la eliminación de seguros médicos privados y pensiones “doradas”.

“Abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México”, expresó.

En el plano social, destacó la entrega de tierras a pueblos originarios y programas de apoyo al campo como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

Recuperó la figura de Emiliano Zapata como eje de la lucha agraria. “La tierra es de quien la trabaja. Tierra y libertad”, dijo.

Finalmente, afirmó que la 4T representa la “cuarta etapa” de la historia nacional, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, y llamó a no traicionar la memoria histórica del país.