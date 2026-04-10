Exdelegado de Gobernación de Tabasco renunció a Morena por “aspiraciones políticas": vocero

Roberto Romero del Valle, vocero de Morena en Tabasco, y Jesús Alí de la Torre, exdelegado de Gobernación de Tabasco. Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- El vocero de Morena en Tabasco, Roberto Romero del Valle, descalificó este viernes la renuncia a ese partido del exdelegado de Gobernación, Jesús Alí de la Torre, a quien calificó como un político con aspiraciones frustradas que busca notoriedad al abandonar el partido.

En declaraciones difundidas en un video, restó importancia a la salida de Alí de la Torre, quien el pasado 7 de abril presentó su renuncia irrevocable al vinotinto mediante una carta en la que acusó vicios internos, falta de democracia, autoritarismo, financiamiento irregular y presuntos nexos con el crimen organizado en los procesos del partido en la entidad.

“Se va solo”, afirmó el también representante electoral morenista, minimizando el impacto de la dimisión.

Vale recordar que Alí de la Torre fue incorporado a Morena en 2018 por el actual senador Adán Augusto López Hernández, y en cuyo sexenio ocupó un cargo menor en el gabinete estatal y luego fue delegado del Infonavit.

En 2024, tras renunciar a la delegación federal, se escindió del grupo de López Hernández y se sumó a la corriente del ahora gobernador Javier May Rodríguez, quien al principio lo hizo subsecretario de Gobierno y luego lo promovió como delegado de Gobernación.

Romero del Valle subrayó que la renuncia obedece más a “aspiraciones políticas no cumplidas” que a una crisis real en el partido, y defendió la unidad y el proyecto de la llamada Cuarta Transformación en Tabasco.

El portavoz del partido gubernamental aseguró que el argumento que esgrimió para renunciar a Morena fue el mismo que usó a su salida del PRI.

Además, lo acusó de tener la condición mental de la bipolaridad.

La salida de Alí de la Torre, quien también fue presidente municipal de Centro y excandidato del PRI a la gubernatura, se produjo mientras enfrenta un proceso penal en el Estado de México por presunto secuestro con fines de extorsión, por el que fue denunciado por el empresario Abelardo de la Torre, quien ha informado que por el expediente en que se encuentra involucrado el político tabasqueño ya se han librado órdenes de aprehensión contra policías mexiquenses, pero que a Alí lo están protegiendo.