Hallan manatí y pelicano muertos en río Coatzacoalcos en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un manatí y un pelicano fueron hallados sin vida este jueves 9 de abril en las aguas del río Coatzacoalcos, ubicado al sur de Veracruz.

Los pescadores de la comunidad de Villa de Allende fueron quienes encontraron el cuerpo del manatí flotando en el cuerpo de agua. Con la finalidad de evitar que continuara a la intemperie, fue remolcado a la orilla y posteriormente se alertaron a las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el ejemplar fue recuperado y trasladado para realizar las diligencias correspondientes.

A través de un comunicado, el municipio de Coatzacoalcos confirmó que los resultados de la necropsia indicaron que el mamífero marino falleció por asfixia tras sufrir un fuerte impacto con una embarcación.

Se trataba de una hembra de entre cuatro y cinco años, de 3.53 metros de largo y 1.5 metros de ancho, la cual tenía menos de 24 horas de haber fallecido al momento de ser localizada.

De acuerdo con la necropsia, se detectaron dos costillas fracturadas que se incrustaron en el pulmón, provocando una hemorragia interna severa.

Con este caso, suman ya tres manatís que han sido encontrados sin vida en lo que va del año, lo que ha generado una creciente preocupación por el derrame de petróleo que sufre el litoral del Golfo de México, además de ser una especie protegida en peligro de extinción.

Ante este contexto, las autoridades refirieron que la muerte del mamífero marino no fue causada por dicha problemática ambiental, pese a que hace unos días se registró la llegada de chapopote a la región.

“Lo encontrado es evidente y no tiene relación con hidrocarburos ni con la situación que se presenta actualmente en el mar”, aseguró el médico veterinario zootecnista Jaime Takami Ortega, quien realizó el procedimiento.

Ese mismo día también se localizó a un pelícano sin vida en la orilla de una playa en la colonia Escolleras, a la altura de Carolino Anaya.

De acuerdo con los habitantes de la zona, el ave fue localizada en un sitio donde anteriormente se detectó la presencia de residuos de hidrocarburo sobre la arena. Sin embargo, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento del pelícano.

Esto ocurre luego de que el pasado lunes se reportara el hallazgo de seis pelicanos muertos al interior de una parcela en Atoyac, ubicado en la zona centro de la entidad federativa.

Se presume que el deceso de esta parvada podría estar relacionada con “algo que ingirieron en la costa”.

El incremento en la mortandad de la fauna costera ha encendido las alertas de ambientalistas, quienes han señalado la falta de acción por parte de las autoridades federales para frenar la crisis ambiental que se extiende por más de 933 kilómetros de costa, desde Tabasco hasta Tamaulipas.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México ha resaltado afectaciones a una diversidad de fauna marina, entre ellos tortugas marinas, delfines, pelícanos, manatíes.