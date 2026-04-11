Convocan a protestar durante visita de Sheinbaum a Puebla; Armenta les pide ser “racionales”

Preparativos para la visita de Claudia Sheinbaum a San José Chiapa. Foto: Movimiento en defensa del agua y del medio ambiente

PUEBLA, Pue. (apro).- Mientras pobladores de San José Chiapa convocaron a manifestarse este sábado ante la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer visible su descontento por la decisión unilateral de instalar en este lugar un Polo de Economía Circular, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a los opositores ser racionales y les advirtió que “no hay razón para oponerse”.

Aunque los habitantes de esa localidad han realizado asambleas en las que han denunciado que nunca fueron informados ni consultados sobre este proyecto previo a la publicación del decreto, y que hasta la fecha no conocen que exista una manifestación de impacto ambiental, el mandatario poblano insistió en que la declaración de este polo sí fue socializada.

“Se ha socializado y se seguirá socializando, se seguirá dialogando, se informa”, aseguró Armenta este viernes en torno al proyecto de instalar una mega recicladora de basura en el llamado Polo de Economía Circular.

No obstante, los vecinos informaron a Proceso que, aunque el acuerdo que declara a 40 hectáreas de ese municipio como Polo del Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Puebla se publicó el 2 de marzo, fue hasta este 5 de abril que representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acudieron a una asamblea ejidal para dar información sobre el proyecto de la mega recicladora.

Jorge Octavio Contreras, habitante de San José Chiapa, mencionó que antes de eso, el 24 de marzo, también se realizó una supuesta reunión informativa con funcionarios federales y estatales, pero en lugar de que se hiciera una convocatoria abierta, sólo se invitó a familiares de los regidores y del alcalde Alejandro Hernández Romero.

Hasta ahora, advierten los pobladores, ninguna dependencia les ha proporcionado los estudios técnicos, ni de impacto ambiental que se realizaron para definir este proyecto y sólo se les ha dicho que es conveniente para el “progreso” de la región y para resolver la problemática de la basura en la entidad.

Luego de que se dio a conocer que la presidenta Sheinbaum estará este sábado en San José Chiapa en una gira sobre el programa de vivienda, circuló una convocatoria a los habitantes no sólo este municipio, sino también de Nopalucan, Grajales y Cuapiaxtla, a fin de que manifiesten su inconformidad con este parque de reciclaje.

Entrevistado sobre esta inconformidad, el gobernador Armenta aseguró que “hay intereses que buscan desinformar”.

“Ahora que la Cuarta Transformación quiere revertir los tiraderos, los muladares, toda la tragedia que nos dejaron, ahora hay oposición. ¿Quiénes son? Yo pido más bien un acto de conciencia”, reclamó.

De nueva cuenta dijo a los que se oponen a este centro de reciclaje que propongan una solución a la problemática de la basura. “Les llevamos a donde quieran un camión de desechos, que nos digan cuál es el método, les ayudamos a desarrollar el método y lo hacemos como ellos piensan”.

“Tenemos que ser racionales, tenemos que pensar en el futuro y tenemos que cuidar el medio ambiente. Estamos haciendo lo correcto, no se contamina y no estamos ocupando terrenos de nadie”, agregó, “no hay razón para oponerse. Y vamos a seguir dialogando, se ha dialogado”.

Sin embargo, el mandatario volvió a lanzar una advertencia contra la población inconforme:

“Pero cuando el punto de partida no es la razón, no es la ciencia, entonces ya estamos en otro terreno”.